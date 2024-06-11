《逆水寒》事前預約火熱開啟！獨得百萬大獎　超前打造江湖風華！

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為歡慶預約，《逆水寒》釋出全新PV，展示了宏大世界觀，本作注入許多創新技術提升遊戲體驗及畫面品質，遊戲模式的核心與生態已經全面顛覆一般MMORPG的認知。不強迫社交、不強迫賣肝、不強迫課金，且能讓在《逆水寒》的玩家可以真正自由選擇想要扮演的角色，選擇喜歡的遊戲方式和玩法內容，是官方對繁中版的承諾與希冀。
預約逆水寒成為百萬富翁 高達120萬現金獎勵寵愛玩家
沒有任何獎勵比真金白銀更實際！預約期間前往《逆水寒》官網完成預約即可獲得總計120萬台幣現金的抽獎機會，包含頭獎可一人獨得百萬現金，二獎萬元現金共20個名額，以及官方周邊、加碼的百萬遊戲福利等你來拿。成功邀請好友一同預約除了能獲得「限定稱號」，每人最多可在官網累積獲得至多12次抽獎機會，立即前往官網預約。
預約限定活動「雲捏臉」，超前打扮屬於自己的江湖人物
《逆水寒》實現容貌自由，享受前所未有的畫面品質與美術表現，玩家可於活動期間透過雲捏臉系統搶先為自己捏出獨一無二的江湖人物，並且在正式上線後可直接使用，讓玩家可快速進入江湖闖蕩。
《逆水寒》3A開放世界MMO現已開放預約，邀請各位玩家盡快預定江湖席位，最新遊戲資訊及更多加碼好康活動都在《逆水寒》官方社群。
官網事前預約：https://h666.tw
App Store事前預約：https://apps.apple.com/tw/app/%E9%80%86%E6%B0%B4%E5%AF%92/id6474654939
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