19歲男抓毒品案內鬼！尋仇帶鎮暴槍卻不會開 撂4人用BB槍掃射
新北市新莊區瓊林路今（11）日凌晨2時許驚傳槍響，一間民宅遭到空氣槍射擊，窗戶被BB彈擊破，屋主李男嚇壞立即報警，警方獲報後循線在泰山公園路和黎明路口逮捕5名犯嫌，其中有3人是未成年，車內搜出2把BB槍、1把鎮暴槍、刀械1批等證物，根據初步調查為毒品糾紛，林姓犯嫌不滿遭被害人出賣，找來4名友人持BB槍開槍恐嚇，警詢後，將涉案人依恐嚇、毀損罪嫌移送。
記者孫唯容/綜合報導
警方指出，今天凌晨獲報民宅窗戶遭BB彈擊破後，立即組成專案小組鎖定涉案車輛後展開追緝，循線在泰山區公園路與黎明路口發現該車，查獲車內19歲林姓、21歲吳姓犯嫌與3名未成年人等5人到案，並查扣BB槍2把、鎮暴槍1把、刀械1批、手機6支。
據了解，本案疑為毒品案件糾紛導致，由於主嫌林男懷疑遭出賣，因此夥同友人前往李男住處開槍洩憤，且當時犯嫌不會使用鎮暴槍才改開BB槍犯案，，過程中還錄製影片傳給李男嗆聲，「不出面的話要再升級」，林男一夥人在警方詢後將依恐嚇、毀損罪嫌移送。
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