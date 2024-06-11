台積電德國廠3難關！盼3年解決人力短缺　德專家曝搶人關鍵在薪水

由經濟部國際貿易署與外貿協會合辦的「歐洲台灣形象展」於10日於德國柏林盛大開幕，下午舉辦「台歐半導體合作論壇」為繼去年東京「台日半導體產業合作論壇」之後，另一個宣揚台灣半導體優勢及討論全球半導體韌性供應鏈的重要平台，論壇演講邀請到台積電EMEA法務總顧問Thomas、台積電子公司ESMC新上任總裁Koitzsch等人主講，吸引德國及歐盟半導體相關企業代表、媒體、智庫等200人出席。
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貿協董事長黃志芳指出，台灣於全球科技生態系中，特別是在半導體產業扮演關鍵要角，隨著台積電在德國德勒斯登設新廠，將邁向全新里程碑。然而，人才短缺、薪資，以及工會等挑戰也成了亟需解決的問題，台積電前董座劉德音也曾提到，缺乏供應鏈聚落與人才人力，為德國德勒斯登新廠的2項憂慮。
據了解，台灣已有6所大學成立半導體學院，並於今年3月起，開始引進歐洲大學生，台大和德勒斯登工業大學建立密切的合作關係，協調學生實驗和交流計劃，德國學生飛到台灣進入台大學習，並於學期結束後赴台積電進行暑期實習，此計畫在歐洲非常受到重視。黃志芳表示，台積電在歐洲的投資，不只是硬體工廠設備的投資，而是一個生態系合作夥伴關係的建立，未來德勒斯登設廠，工程師的家庭也會與工程師一同前往當地，可以預期台灣與歐洲的合作效益將會非常龐大。
台積電EMEA法務總顧問Thomas指出，投資未來的勞動力至關重要，台積電與學界之間的合作非常緊密，而實習體系的建立，能讓台歐學生都可於就學期間直接同時進行生產與學術應用，藉此培育下一代工程師。
德國電子行業協會（ZVEI）執行長Weber表示，目前專業人才在歐洲處於吃緊狀態，但他對於德國大學或大專院校的培育很有自信，台積電德國廠計劃於2027年開始運營，盼能透過3年的時間，獲取來自立法機關、學術界等各方的支持，透過通過各種計劃獲取足夠的人才。
台積電在德國子公司ESMC新上任的總裁Koitzsch提到，德國政府對於加強ESMC的投資會越來越有興趣，因此接下來會有更多的資源與水，電等工業生產的基礎建設持續投入，而ESMC接下來也會加強如何將德國本地的訓練基地建設起來，並且吸引更多全歐洲的年輕人才。
Fraunhofer IIS 執行總監Albert Heuberger指出，相關領域人才願不願意進入台積電工作，要取決於台積電提供的條件，在薪水方面應具競爭力，否則恐無法順利招聘員工。德國矽谷協會（Silicon Saxony）顧問Thieme也對此表示，德國當地有一家機械錶廠商，因提供高於業界2倍薪水，故有效緩解人力短缺問題，相信台積電也能做到同樣的事。