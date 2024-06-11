台積電周四除息大秀來！能「秒填息」？張忠謀、魏哲家入袋金額曝
本周台股重頭好戲就是「護國神山」台積電將於周四（13日）上演除息秀，外界關注台積電股價續創高，之前來到盤中天價899元，今（11）日盤中最高來到895元，市場關注這次是否能「秒填息」？而台積電創辦人張忠謀退休前持有台積電12萬5137張，若至今都未處分，這次估將進帳約4.37億元。
記者許家禎／台北報導
台積電2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，將於周四除息。回顧台積電過去除息大秀，自2019年季配息以來，已19次成功填息，其中有14次是當日填息。由於台積電股價屢創新高，因此市場也關注這次是否也能「秒填息」，有法人看好，認為台積電當天填息機率高。
而台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12萬5137張，若至今都未處分手中持股，估這次將進帳約4.37億元。而前董事長劉德音持股1萬2913張計算，約可領4519.3萬元，台積電新任董事長魏哲家持股6392張，約領2237.3萬元，至於大股東國發基金估57.87億元入袋。
台積電5月營收新台幣2296.2億元，月減2.7%，不過仍較去年同期增加30.1%，創史上第3高水準，台積電累計前5月營收1兆582億元，較去年同期增加27%。
台積電之前法說會指出，展望2024年第2季，即便公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對台積電領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求仍將支持公司業績。市場預估第2季營收換算為新台幣之預估區間為6330.8億元至6589.2億元，季增6.8%到11.2%。