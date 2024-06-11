柯敬賢簽約金約2260萬加入洛杉磯道奇！17日舉辦加盟記者會有玄機

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玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，桃園市以5比3力克新北市，柯敬賢也開轟證明自己實力，8日的冠軍賽，柯敬賢也有三壘安打演出，長打可說是目前台灣高中生最佳。
柯敬賢身高190公分、89公斤，父親為原住民阿美族出身，母親為南非人，由於他跟林維恩都有血緣相關，因此他也要喊他「表哥」。
他國小就讀高雄復興國小，國中就讀七賢國中，不過高中轉到桃園平鎮高中就讀，以血統來看，他跟林維恩家族的身高都是特色，兩人都將近190公分以上。
據了解，柯敬賢簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣）以上，並且也跟表哥林維恩一起旅外，不過林維恩加盟運動家隊，他則是選擇洛杉磯道奇隊。日前柯敬賢受訪時透露，自己也很喜歡大谷翔平，並說：「他是我的偶像。」很開心可以跟他同隊。
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館