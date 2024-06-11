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柯敬賢簽約金約2260萬加入洛杉磯道奇！17日舉辦加盟記者會有玄機

▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，他也成為偶像大谷翔平未來的小師弟。（圖／玉山盃提供）
▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，他也成為偶像大谷翔平未來的小師弟。（圖／玉山盃提供）

記者吳政紘/綜合報導

平鎮高中好手柯敬賢今（11）日洛杉磯道奇隊將簽下台灣外野手柯敬賢，簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣)預計將在17日召開記者會，由於柯敬賢的偶像就是日籍二刀流好手大谷翔平，柯敬賢剛好在17日（大谷的背號）簽約，也算是另類的巧合，日前柯敬賢受訪時透露，自己也很喜歡大谷翔平，並說：「他是我的偶像。」由於平鎮隊友林維恩6日與美職奧克蘭運動家隊簽約，簽約金約110至115萬美元，合約總額為135萬美元，總值約為4200萬台幣左右，他是柯敬賢的表哥，二人同一年一起旅美打球，也一起相約在大聯盟相見。

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身高190公分　柯敬賢台非混血爆發力猛

玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，桃園市以5比3力克新北市，柯敬賢也開轟證明自己實力，8日的冠軍賽，柯敬賢也有三壘安打演出，長打可說是目前台灣高中生最佳。

柯敬賢身高190公分、89公斤，父親為原住民阿美族出身，母親為南非人，由於他跟林維恩都有血緣相關，因此他也要喊他「表哥」。

他國小就讀高雄復興國小，國中就讀七賢國中，不過高中轉到桃園平鎮高中就讀，以血統來看，他跟林維恩家族的身高都是特色，兩人都將近190公分以上。

據了解，柯敬賢簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣）以上，並且也跟表哥林維恩一起旅外，不過林維恩加盟運動家隊，他則是選擇洛杉磯道奇隊。日前柯敬賢受訪時透露，自己也很喜歡大谷翔平，並說：「他是我的偶像。」很開心可以跟他同隊。

柯敬賢小檔案：

出生日期：2006年08月11日（17歲）

身高體重：190公分　89公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：138 km/h

出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員

親屬關係：林維恩的表弟

經歷：

高雄市復興國小少棒隊

高雄市七賢國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）

以上資料參考：台灣棒球維基館

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