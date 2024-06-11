新航遇亂流釀1死數十傷！乘客全額退費 輕傷者賠32萬、重傷再議
新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER客機，於上（5）月21日從倫敦飛往新加坡時，在途中遭遇強烈氣流，造成機上乘客和機組員1人死亡，數10人受傷的嚴重意外。對此，新加坡航空今（11）日宣布賠償方案，當天搭乘班機的所有乘客將全額退費，並給予旅程延誤的補償金。而輕傷者給予1萬美元、約新台幣32.4萬元賠償，重傷者則會進一步視個案討論賠償方案。
記者倪浩軒/綜合報導
新加坡航空表示，再次對所有搭乘SQ321的乘客深表歉意，已向乘客提出賠償方案，輕傷者給予1萬美元賠償金，重傷者將待當事人身體恢復、狀況較好時一起討論賠償方案，視個案不同研擬不同處置。而針對經過醫療評估，傷勢嚴重需要長期治療者，將先給予2.5萬美元預付賠償金，以在最終賠償方案前，滿足當事人的燃眉之急，這筆2.5萬美元將列為最終賠償的一部分。
另外，所有搭乘SQ321班機的乘客都將全額退費，並根據歐盟或英國的相關規定，給予旅程延誤賠償。新航也表示，在事件發生後，已經給予所有乘客1千元新加坡幣、約2.4萬元台幣，以滿足乘客們離開曼谷時的應急支出，同時也會負擔所有受傷乘客的醫療費用，並安排傷者家屬飛往曼谷探視。
根據《亞洲新聞台》報導，截至上週五，仍有約10位SQ321班機的乘客留在曼谷的醫院接受治療，但都已轉至普通病房，院方評估兩週內所有傷者都可以出院返家。不過，有幾位傷者傷勢特別嚴重，可能會遭受長期的影響，包括慢性疼痛甚至行動困難。新加坡交通部之前發表初步調查報告，指出重力於短瞬間內急遽變化，以及飛機高度的陡然下降，可能是造成死傷的主要原因。