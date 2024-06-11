Energy又缺1！婚禮合照不見新郎書偉 粉絲一看：這就是真兄弟啊
最殺男團Energy 43歲張書偉去年拍八點檔《市井豪門》，與同劇小13歲謝京穎擦出愛火，年底登記結婚，今年初在老婆娘家屏東辦流水席宴請親友，9日回到台北舉辦婚禮，於萬豪酒店席開36桌宴客。坤達昨（10）日在粉專上傳一張Energy 5缺1的婚宴合照，表明不要書偉入鏡，粉絲一看補上C位的是謝京穎，直呼：「這就是真兄弟呀！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，謝京穎雙手勾著阿弟和坤達的手臂，與TORO、牛奶等5人一起比出Energy的招牌手勢，配上耍酷的眼神，氣勢十足，坤達寫下：「恭喜張大哥！祝新婚愉快！幸福美滿永浴愛河！合照就先不放你了！」書偉留言：「謝謝，謝大哥，二話不說來當招待！」謝京穎附和：「謝謝達哥的力挺！和到場的祝福！滿滿的感動！」
粉絲看到該張合照紛紛留言：「手勢正確」、「張大哥還要幫忙拍照！不能入鏡」、「合照直接沒新郎」、「達哥不放合照，很有達哥風格」、「張大哥直接在留言區合體」、「真兄弟鬧來鬧去」、「沒有書偉哥，大家都好帥喔，全部勾在一起耶」、「新的Energy組合！」
謝京穎曾經說過，自己並非Energy的粉絲，從小愛看八點檔也會追星，大學時被演出《風水世家》的書偉迷住，也算是嫁給心目中的偶像。當天婚禮上，書偉透露有先跟人夫團員聊過結婚後的狀態，「有傳授（婚後建議）但是不好說」，並分享坤達提醒的「人夫求生祕訣」，工作中手機不要關靜音，老婆的來電、訊息一定要回覆。
至於生子計畫，書偉表示，必須先等老婆謝京穎的戲殺青，自己也正在忙小巨蛋演唱會，怕生下小孩沒有時間帶，等夫妻倆的工作都告一段落，到時再來安排。