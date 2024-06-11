台積電赴歐美設廠！SEMI曹世綸：台廠供應鏈進入「大航海時代」
SEMI行銷長暨台灣區總裁曹世綸10日出席「台歐半導體合作論壇」，談及台積電加速全球佈局時表示，台廠供應鏈進入「大航海時代」，這是國際化的好機會，揮別以往多半集中亞洲營運的態樣，半導體廠如台積電如今赴美、日、德設廠，是台廠能藉此掌握進入歐美市場的機會。
記者鄭妤安/柏林報導
因應國際客戶和市場需求，半導體製造商如台積電，前往美國、日本、德國設廠。台積電德國德勒斯登（Dresden）廠將於今（2024）年底動工，2027年量產，供應鏈發展備受關注。曹世綸表示，這將會是台廠供應鏈能夠拓展市場的好機會，過去台灣半導體供應鏈，主要市場多集中在亞洲，或者是以華人為背景或國家進行營運，如今可掌握進入歐美市場的機會，作為海外設點的墊腳石，進而拓展更多來自全球的客戶。
曹世綸指出，台廠供應鏈進入「大航海時代」，同時也是國際化的好機會，而供應鏈的在地化為半導體公司海外投資的過程以及與當地政府的協議，其中，低碳排的製造過程中，供應鏈在地化很重要的考慮因素。
台廠佈局海外市場，以台積電歐洲廠為例，是一個很好的合作模式，與當地廠商建立合作關係，有助了解供應鏈生態、勞工文化和工作規範等。曹世綸說明，台灣跟歐洲在板半島體上，為互補共榮，台灣具IC設計、先進封裝、製造等實力，而歐洲則能在設備材料等方面，與台灣互補，且歐洲商機龐大，汽車、智慧製造領域應用多元，雙方能擁有更多合作機會。
曹世綸表示，台灣半導體的製造公司，拿到全世界的高標準來看，在節能減碳與耗能，甚至對環境的貢獻度來看，皆為世界一流，而綠色減碳與製造向來也是歐洲的強項，雙方交流必能在半導體行業中綠色製造、節能減碳上達到更進一步的效果。