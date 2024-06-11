北韓「糞便氣球」直逼韓總統府！「屎攻」威脅增　無法擊落原因曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
消防部門接獲通報稱，國立中央博物館內部發現疑似北韓穢物氣球的物體。據悉，該氣球落在博物館北部停車場附近，氣球底下的黑色袋子中裝有垃圾和異物。
報導指出，國立中央博物館和韓國總統辦公室的直線距離僅800公尺左右，中間只隔了一個龍山公園。
此外，消防部門10日還分別接到通報指出，北韓穢物氣球飄至梨泰院地鐵站旁的商店和龍山區政府辦公樓頂。消防員在採取安全措施之後將氣球移交警方處理，經警方確認，氣球攜帶排泄物、廢紙等垃圾。
針對北韓四度向韓國空飄氣球，有部分政治人士主張應該在空中就擊落氣球。韓國聯合參謀本部公報室長李誠俊10日在例行記者會上進行解釋，指出打擊在空中漂浮的氣球存在巨大風險，按照目前的方式回收落地氣球最為有效。
軍方相關人士也表示，由於垃圾氣球在3千公尺高空以每秒5公尺的速度飛行，必須使用20公釐「火神砲或30毫米航空砲擊落。但就算成功擊中，其彈殼恐將落在地面，傷及人員和財產。尤其在穢物氣球越過非軍事區（DMZ）之前進行打擊的話，彈殼可能越過韓朝邊界墜入北韓方地區，進而引發軍事衝突。
另外，軍方相關人士指出，若氣球內裝有生化戰劑等危化品，在空中被擊中時，內裝的物質施放範圍將覆蓋廣大地區，造成更大危害。
韓國農林畜產食品部針對北韓空飄穢物氣球的糞便成分進行檢驗，推測這些屎尿為家畜所排放，深怕會有病毒傳染的疑慮，於是從5月28日空飄的氣球進行細部病原體檢測，包含口蹄疫、非洲豬瘟（ASF）、高病原性禽流感（AI）、布魯氏菌、結核，結果顯示皆為「陰性」。
農林畜產食品部也從軍方所保管的30顆穢物氣球採取檢體，也未測出上述6大家畜傳染疾病的病原體。