派翠克機場捕獲「偷翻包現行犯」是大咖女星！他曝證據：妳很丟臉
男星派翠克從節目《大學生了沒》出道，目前是節目《小姐不熙娣》的助理主持人，跟主持人小S（徐熙娣）在節目裡常常出現逗趣、搞笑的互動，吸引許多忠實觀眾收看節目。而派翠克9日在社群上發出一段影片，透露自己在機場當場抓包「小偷」，殊不知那位小偷正是「小S本人」，影片結局更讓網友們看完都爆笑到不行，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
派翠克9日在IG發文曬出自己在機場當場捕獲小偷的影片，從畫面中可以看到，派翠克從後方慢慢接近正在翻他包包的小S，一開始小S還沒有發現包包的主人已經走過來，還相當認真的翻看包包的夾層，一邊在嘴裡碎唸著：「手機咧！怎麼都沒有東西！他最重要的東西應該是手機。」直到派翠克發出聲音說：「不好意思。」小S才發現自己已經被抓包，當場忍不住爆笑。
派翠克在影片中一邊笑一邊質問小S：「妳是不是以為我不在？我剛好看著妳的背影走進來，你想偷我東西？」小S則是笑到整張臉漲紅，一邊點頭笑說：「我想偷你東西...而且我還翻得很急促！」坦承自己確實是在找派翠克的手機，打算把手機藏起來惡作劇。
影片曝光後，吸引了許多網友觀看，大家看完都紛紛留言表示：「好沙啞的宿醉音」、「明明S姐就超愛派派啊！你們私下互動超可愛」、「太可愛了吧」、「那個被發現的笑聲也太好笑了吧」、「怎麼這麼好玩」、「這小偷我能接受哈哈哈」、「S私底下也是個頑皮鬼，太可愛了」、「現行犯！抱緊處理啦」、「好有趣喔！想要手機結果手機在派翠克手上。」