法總統馬克宏宣布解散國會 矢板明夫：台灣總統也應有權解散國會
法國總統馬克宏9日表示，由於他領導的中間派聯盟在歐洲議會大選中遭到極右翼擊敗，宣布解散國會，提前舉行選舉。日本資深媒體人矢板明夫對此表示，台灣為了權力平衡、互相制衡，修法賦予總統「國會解散權」或許是一個好辦法。
記者何哲欣／台北報導
矢板明夫說，法國馬上就要舉辦巴黎奧運會了，在這個時候解散國會、重新選舉，對馬克宏來說是一次非常大膽的賭博。如果贏了，他就可以忽視歐洲議會選舉的結果、繼續推動自己的政策。但如果輸了，他將不得不全面改變國家前進的方向。
矢板明夫認為，但當國家的前進方向遇到重大分岐時，解散國會、重新選舉，也不失為一個打破僵局的好辦法。日本是議會內閣制的國家。所以，首相有隨時解散國會的權力。法國雖然是總統制的國家，總統卻和議會內閣制的國家同樣，擁有解散國會的權力。
矢板明夫說，按照今天台灣的法律規定，總統只有在國會發動倒閣、要求行政院長辭職的票數過半時，才可以解散國會。沒有主動權。這一次，在野黨主導的國會改革法案，增加了許多立法院的權限，還要求總統到立法院接受質詢。為了權力平衡、互相制衡，修法賦予總統「國會解散權」或許是一個好辦法。