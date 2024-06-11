鎮港園社區大學攜手教育夥伴推展「紙芝居」創作在地故事
鎮港園社區大學為創作及推展紙芝居故事，並針對生活周遭或社區發想故事進而推廣良善理念及公共議題，特別與復興國小說故事志工隊及前鎮圖書館合作，開辦二場紙芝居相關課程；九週共十八個小時的課程，內容包括「故事發想」、「圖畫創作」與「說故事演出」三個面向，共創作出五篇獨一無二的紙芝居故事。
記者陳美嘉／高雄報導
復興國小場次以復興國小所在地-戲獅甲地區為故事設定和繪製的主場域。學員將復興國小吉祥物-企鵝酷奇定為故事的主角，一同創作出二個紙芝居故事，「交通好行Home Run」生動展示了各種交通事故的發生場景，並重點強調了交通規則的重要性以及遵守交通信號的必要性；「酷奇漂流記」則點出了氣候暖化的相關議題，並告訴小朋友在日常生活中如何落實節能減碳。
另一場次則是以前鎮圖書館的館藏特色「原住民族文化」為主軸，學員將原住民文化融入故事中，創作出了「生存保衛戰」、「祭典驚魂記」及「螢火蟲找同伴」等三篇紙芝居故事。
「紙芝居」是在一個戲台似的木箱子裡，一邊抽換畫片一邊說故事的演出，因為單純，反而能夠讓創作畫片和說故事演出有更多彈性、空間來發揮創意，其故事架構更可以融入在地文化。
鎮港園社區大學主任吳季昕表示，說故事是促進親子關係最直接有效的方法，透過說故事的過程，讓學校或圖書館志工說在地故事給孩子們聽並慢慢潛移默化，推廣良善理念及公共議題。
前鎮圖書館主任邱敏媛指出，前鎮圖書館館藏特色有「金融理財」與「原住民族文化」，去年就有開辦紙芝居課程並創作出二篇融入金融理財的故事，成效良好，因此今年再與鎮港園社大攜手合作。