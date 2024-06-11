張喬西邂逅196cm嘻哈新秀趙翊帆！她曝「最萌身高差」成兩人鴻溝

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張喬西自曝高中時期的一段戀愛正好跟歌詞中所描述「慢熱的女孩遇到一位直球對決的男孩在盛夏邂逅」，更透露：「當時這段其實算是一場曖昧無果的感情，對方很積極主動，但偏偏我是個需要時間相處才有感覺的女生，所以他越熱情我就越退縮，當時只想大喊『太快啦！劇情發展可以慢慢來嗎？』因此這段關係僅維持快四個月就喊卡。」
而談起與趙翊帆認識的淵源，張喬西透露，兩人因為高雄十校聯合畢業歌的活動上而相識，彼此都很欣賞各自的音樂才華，因此成為音樂創作上的好友，張喬西甚至在剛認識他就「許願」希望未來自己有出專輯一定要找他合作，正巧兩人近期都不約而同進入演藝圈發音樂作品，因此促成這段合作佳話。
提起兩人相處合作過程中有趣的事，張喬西開玩笑說兩人根本是「最萌身高差」的典範，原來有著嘻哈界「溫柔的巨人」封號的趙翊帆身高竟有196公分，相較張喬西才165公分，兩人有著31公分高的身高差距，站在一起簡直像極了「天龍地虎配」！她笑說：「儘管跟趙哥（趙翊帆）站在一起有小鳥依人的感覺，但我們彼此常聽不到對方說話，有時候聊天時，他最常第一個反應就是『蛤？』而且得蹲下來才聽得到我講話哈哈哈。」
正因為兩人的身高差成為彼此難以跨越的「鴻溝」，讓兩人即使有著「最萌身高差」卻私下「不來電」，張喬西透露：「趙哥私底下好相處又個性可愛，而且我們的16型人格（MBTI）都是Enfp，在工作上超合得來！也因為個性太像也太熟，音樂上有火花，但私底下當朋友剛剛好！」
這次導演在拍攝MV時特別安排張喬西與趙翊帆兩人在街頭巧遇邂逅，只見拍攝當下氛圍十分chill，但其實張喬西卻飽受「紫外線」過敏之苦，還因此而大曬傷！她苦笑說：「 我因為體質關係，對紫外線過敏，不能曬太陽！不過拍攝當天天氣實在太好，而且陽光太毒辣，拍攝一天下來還引發大曬傷！只能說我沒本錢當黑美人啦！」