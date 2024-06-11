一堆人收到「水費催繳」！苦主點網址秒上當 台水急喊：這是詐騙
詐騙集團越來越狡詐！近期有許多民眾都不約而同收到「水費催繳」簡訊，上面煞有其事地寫著水費逾期的資訊，更附上「網址」誘導民眾點入繳費，更有苦主看見「超逼真的網站」而上當受害。對此，台水公司也緊急公告，「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，提醒民眾切勿上當。
記者潘毅／綜合報導
有民眾在臉書「爆廢公社」上發文訴苦，自己手機深夜收到了一封簡訊，內容聲稱「台灣自來水公司，貴戶本期水費已逾期，總計新台幣395元整，務請於6月11日前處理繳費」，隨後更附上短網址，簡訊還在最後表示，若超過日期未繳，將終止供水。
這封詐騙簡訊主要目的是誘導受害者點入網址，而詐騙集團所設置的自來水公司官網看起來相當逼真，唯一能看出疑點的就是網址結尾並非政府單位的gov.tw結尾，而是出現sbs的詭異結尾。
貼文曝光後，立刻引出不少網友紛紛表示，自己近期也有收到這封簡訊，但因為警覺性高，而且台灣的水費、電費、瓦斯等費用，「都不會自主寄送欠費簡訊」，積欠第一期費用會累積在第二期帳單，第二期沒有付款才會寄送斷水、斷電、斷瓦斯的「平信」通知單。
對此，台水官網日前也緊急發布公告提醒民眾，「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，民眾若接獲任何可疑簡訊 (陌生電話、+63等國際碼)，請務必提高警覺，呼籲民眾不要上當。
台水公司並積極配合數位發展部推行「111短碼簡訊」政策，請民眾認明「政府專屬簡訊發送短碼111」，以分辨假冒政府機關的簡訊。