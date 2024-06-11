名家論壇》黎榮章／黃仁勳來台颳旋風　聲量竟碾壓總統賴清德？

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分析黃仁勳網路聲量來源，從不包含網友留言、單從提到黃仁勳的文章數量來看，黃仁勳近日可說是媒體寵兒，網路上有關他的文章，有54%都是來自媒體報導，其次來自社群（facebook、Instagram、threads）30%；而若是從包含網友留言討論的總聲量數來看，雖然社群上的文章量不及新聞頻道，但引發的討論效果很好，在社群上的討論量是所有來源當中最高，佔50%，其次是如PTT、Dcard等論壇的29%。社群平台除了facebook外，還有Instagram、threads等年輕人更青睞平台，代表黃仁勳的人氣具備跨平台、跨年齡層的特性。
黃仁勳毋庸置疑是最近台灣的網路熱門關鍵字，網友們都關注他哪些事？進一步分析網路上有關黃仁勳的話題主題，「輝達股價頻創新高」佔21%的文章量最多人討論，其次是「黃仁勳揪林百里、張忠謀逛夜市」17%、「黃仁勳登大巨蛋開球」16%、「台股搶搭Computex行情」11%、「黃仁勳宴請輝達員工」7%。此外，「黃仁勳喊：台灣是重要的國家」、「梁見後發表主題演講黃仁勳現身力挺」、「黃仁勳點將 這16檔應聲飆上漲停」、「黃仁勳現身臨江街爆買水果」都佔6%，「黃仁勳美食地圖」佔5%。
外界最關注的當然是黃仁勳在事業上的成功，輝達股價一年來急拉，讓他從「一兆男」變「三兆男」，他的成功祕訣被各種解讀、人們津津樂道。此外，黃仁勳與張忠謀等科技巨頭的互動，除了透露供應鏈的關係，也有大老闆們之間人性化的趣味性，不僅如此，黃仁勳開球、黃仁勳請員工、黃仁勳逛夜市買水果、黃仁勳美食地圖，都是圍繞著這種人情趣味的主題，顯然除了股價走勢讓人關心外，大老闆的生活化議題也相當能引起網友討論慾。
AI教父來台掀起旋風，黃仁勳的一舉一動都是焦點，AI科技、供應鏈或許不是人人都能理解，但總能找到好角度搭上話題，例如買什麼股票賺錢？有錢人吃什麼台味美食？成為近期全台不論老幼都在談論的夯話題。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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