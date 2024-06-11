高雄油漆工廠驚傳火警！恐怖黑濃煙直竄天際　大批消防員緊急灌救

林青霞最愛水餃店爆爭產風波！長女告母親盜領千萬遺產　判決曝光

▲「東門興記」水餃創辦人郭禮忠在7年前離世後，遺孀郭林初旭和大女兒陷入官司爭議，台北地院上午審結判郭林初旭10月有期徒刑，緩刑3年。（圖／NOWnews資料照）
▲「東門興記」水餃創辦人郭禮忠在7年前離世後，遺孀郭林初旭和大女兒陷入官司爭議，台北地院上午審結判郭林初旭10月有期徒刑，緩刑3年。（圖／NOWnews資料照）

記者孫唯容／綜合報導

天后林青霞鍾愛的台北市港式點心店「東門興記」水餃，創辦人郭禮忠在7年前離世後，遺孀郭林初旭和大女兒陷入官司爭議，長女指控母親未經全體繼承人同意，偽造父親簽名並盜蓋印鑑，以盜領「共用帳戶」中的4000多萬元，被檢方依偽造文書等罪起訴；台北地院審結，上午宣判郭林初旭10月有期徒刑，緩刑3年，應支付公庫10萬元，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，東門興記由郭禮忠與郭林初旭兩人在北市東門市場的攤位經營多年，其口味深受林青霞喜愛，每次返台都會請助理購買冷凍水餃，甚至一次狂買2400顆，可謂為之瘋狂。

郭禮忠在2017年病逝，豈料卻爆發家族爭產風波，除了爭奪東門興記的商標權之外，郭禮忠留下高達2.6億餘元財產，郭林初旭因此提此財產分配訴訟，不過大女兒郭雅慧調閱父親的財產清冊後發現，母親和兒子、兒媳婦疑似偽造父親簽名、蓋章，盜領6300萬餘元購買旅行支票，因此對母親提告。

台北地檢署偵辦時，郭林初旭供稱銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，自己當初用將生意交給兒子、兒媳，帳戶內2000萬餘元購買先生墓地，至於她之所以會購買美金旅行支票，是聽從美國回來的長女建議，準備等她之後去美國看女兒時使用。

不過檢方認定提領的6300萬餘元中，僅有2000萬餘元用來處理丈夫後事，其中有4000多萬元和郭禮忠無關，依法起訴郭林初旭。台北地院審結，上午判郭妻有期徒刑10月，緩刑3年，另應支付公庫10萬元。可上訴。

中國男駕快艇直闖淡水河口！曾為中共海軍艇長　士檢國安組出手了

19歲男抓毒品案內鬼！尋仇帶鎮暴槍卻不會開　撂4人用BB槍掃射

台中自助餐廳瓦斯氣爆！2員工受傷　1男「全身50%二度燒燙傷」

孝子擺攤賺醫藥費遭毆死！5惡煞嗆老闆「下樓看看」　女友訴真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生