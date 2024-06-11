林青霞最愛水餃店爆爭產風波！長女告母親盜領千萬遺產 判決曝光
天后林青霞鍾愛的台北市港式點心店「東門興記」水餃，創辦人郭禮忠在7年前離世後，遺孀郭林初旭和大女兒陷入官司爭議，長女指控母親未經全體繼承人同意，偽造父親簽名並盜蓋印鑑，以盜領「共用帳戶」中的4000多萬元，被檢方依偽造文書等罪起訴；台北地院審結，上午宣判郭林初旭10月有期徒刑，緩刑3年，應支付公庫10萬元，可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，東門興記由郭禮忠與郭林初旭兩人在北市東門市場的攤位經營多年，其口味深受林青霞喜愛，每次返台都會請助理購買冷凍水餃，甚至一次狂買2400顆，可謂為之瘋狂。
郭禮忠在2017年病逝，豈料卻爆發家族爭產風波，除了爭奪東門興記的商標權之外，郭禮忠留下高達2.6億餘元財產，郭林初旭因此提此財產分配訴訟，不過大女兒郭雅慧調閱父親的財產清冊後發現，母親和兒子、兒媳婦疑似偽造父親簽名、蓋章，盜領6300萬餘元購買旅行支票，因此對母親提告。
台北地檢署偵辦時，郭林初旭供稱銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，自己當初用將生意交給兒子、兒媳，帳戶內2000萬餘元購買先生墓地，至於她之所以會購買美金旅行支票，是聽從美國回來的長女建議，準備等她之後去美國看女兒時使用。
不過檢方認定提領的6300萬餘元中，僅有2000萬餘元用來處理丈夫後事，其中有4000多萬元和郭禮忠無關，依法起訴郭林初旭。台北地院審結，上午判郭妻有期徒刑10月，緩刑3年，另應支付公庫10萬元。可上訴。