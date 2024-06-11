盤點全美最髒城市排行！第一名「空汙+蟑螂」嚴重 加州有7城入榜
針對草坪進行整理維護的美國企業「LawnStarter」近日發布全美最髒城市排名，其中以美國150多座城市作為評估排行，評分標準則包含空氣品質、基礎設施、生活水準與居民滿意程度等，報告出爐後前20名最骯髒城市當中，加州有7座城市入榜，而德州大城休士頓（Houston）則因空汙、蟑螂問題嚴重等被列「全美最骯髒城市」榜首。
國際中心楊智傑／綜合報導
在這份排行當中，休士頓因為市中心和商業區的大部分地區受到嚴重空氣污然與蟑螂問題，而工業區的大型工廠排放溫室氣體等原因，被列為「全美最骯髒城市」第1名，研究人員還引述非營利媒體組織「Grist」報告，稱休士頓部分石化設施「嚴重違反環保機構安全準則」；其次則分別是紐澤西州的紐華克（Newark）、加州的聖貝納迪諾（San Bernardino），排名第2、第3，至於「大蘋果」紐約則排行第12位。
此外，包含第3名聖貝納迪諾在內，加州有7座城市入榜，包含連續兩年遭當地居民認定「對清潔狀況最不滿」的聖貝納迪諾，還有第6名貝克斯菲爾德、第8名弗雷斯諾、第14名安大略市、第15名洛杉磯市、第16名莫德斯托以及第17名的棕櫚谷。
另一方面，維吉尼亞州的維吉尼亞灘則是連續第二年榮登全美最乾淨城市首位，其他表現最好城市還包括加州桑尼維爾、弗里蒙特和羅斯維爾，以及北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆和愛荷華州首府德梅因（Des Moines）等。