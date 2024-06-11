22000點曇花一現、貨櫃三雄一度跌停 台股收在最低點21792點
美國股市昨（10）日全數走高，其中那斯達克指數以及標普500指數再度創下歷史新高，因此激勵台北股市今（11）日開盤強勁，盤中一度再創歷史新高、來到22003.71點，站上22000點關卡，不過隨獲利了結賣壓出現，再加上貨櫃三雄一度慘遭跌停，拖累台股尾盤無力，終場收在今日最低點21792.12點，下跌66.26點或0.3%，成交量為5015.29億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤創高後拉回翻黑，中小型股表現更加疲態，櫃買指數上午11點時就已經先行翻黑，終場下跌0.02點或0.01%，收在261.35點，成交量為1175.54點。今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、開發金、新光金、長榮航、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、長榮、鴻海、奇鋐。
今日權值股漲多跌少，台積電開盤上漲13元、來到892元，不過隨後漲幅收斂，最後一盤爆出6477筆賣單，終場上漲4元或0.46%，收在883元；鴻海則是收在今日相對高點，上漲3元或1.69%，收在180.5元；聯發科則是權值三雄中唯一收黑的個股，終場下跌5元或0.39%，收在1270元。
此外，今日壓盤重心也在航運股，類股指數下跌逾5.7%，是跌幅排行第一名。其中貨櫃三雄爆量一度跌停，陽明爆出逾32萬張大量，是今日成交量排行冠軍，終場收在跌停板價位74.7元，長榮一度被打到跌停，尾盤跌停打開，不過還是下跌逾9%，收在197.5元，萬海下跌逾8%，台驊投控、四維航下跌逾6%，慧洋-KY下跌逾5%，中航、志信、台航下跌逾4％，裕民、榮運下跌逾3%。
光電族群也是今日表現相對疲弱的族群，類股指數下跌逾2.1%、位居跌幅排行亞軍。佳能打入跌停價55.6元，大立光下跌逾6%，錸寶、佰鴻下跌逾4%，揚明光、華晶科、晶睿、全台、中揚光下跌逾3%。