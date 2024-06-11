中國男駕快艇直闖淡水河！海巡署承認2大疏失　相關人員將懲處

我是廣告 請繼續往下閱讀
阮男聲稱，因為在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，才會駕駛快艇航行260公里來到台灣「投奔自由」，過程中沒有受到攔查，上岸之後曾請路人協助報警。
海巡署指出，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，惟將其誤判為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢；另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，本署已依規定追究相關人員疏失責任。
本案係人為誤判及疏失所致，海巡監偵系統没有漏接，本署近10年（103年-112年）計查獲大陸籍非法入境人士計119員，今年至今亦已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，海巡署刻正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，逐步充實無人機等海空立體巡查機制，也全力推動我國漁船全數安裝AIS系統，並持續落實人員的教育訓練，強化與友軍的協調聯繋，以嚴密監控應處海面目標，確保我國國境安全。
海巡署表示，面對中國不斷運用灰色地帶行動及認知作戰手段，企圖造成國人恐慌，呼籲國人理性冷靜、團結一致，共同應對中國不理性行為。