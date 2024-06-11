高雄油漆工廠驚傳火警！恐怖黑濃煙直竄天際　大批消防員緊急灌救

中國男駕快艇直闖淡水河！海巡署承認2大疏失　相關人員將懲處

▲中國籍男子駕快艇闖淡水河口，海巡署在漁人碼頭逮人。對此，海巡署稍早發布聲明，承認有2大疏失，後續將對相關人員進行懲處。（圖／海巡署提供）
▲中國籍男子駕快艇闖淡水河口，海巡署在漁人碼頭逮人。對此，海巡署稍早發布聲明，承認有2大疏失，後續將對相關人員進行懲處。（圖／海巡署提供）

記者孫唯容/綜合報導

中國籍阮姓男子9日駕船直衝淡水河口，揚言自己發表反中國政府言論，因此打算「投奔自由」，目前遭裁定收容，根據調查該男曾為中共海軍，且曾擔任過艇長，士林地檢署表示，全案後續將由國安組檢察官深入調查，對此，海巡署稍早發布聲明，承認有2大疏失，後續將對相關人員進行懲處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本月9日，海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達在淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港、八里安檢所加強監控，該船舶還在進入淡水河之後與交通船發生擦撞。海巡署淡水第二漁港安檢所人員抵達現場之後，發現該船舶是1艘名為「鴻津號」的快艇，駕駛則是中國籍年約60歲的阮姓男子。

阮男聲稱，因為在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，才會駕駛快艇航行260公里來到台灣「投奔自由」，過程中沒有受到攔查，上岸之後曾請路人協助報警。

海巡署指出，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，惟將其誤判為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢；另八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，本署已依規定追究相關人員疏失責任。

本案係人為誤判及疏失所致，海巡監偵系統没有漏接，本署近10年（103年-112年）計查獲大陸籍非法入境人士計119員，今年至今亦已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，海巡署刻正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，逐步充實無人機等海空立體巡查機制，也全力推動我國漁船全數安裝AIS系統，並持續落實人員的教育訓練，強化與友軍的協調聯繋，以嚴密監控應處海面目標，確保我國國境安全。

海巡署表示，面對中國不斷運用灰色地帶行動及認知作戰手段，企圖造成國人恐慌，呼籲國人理性冷靜、團結一致，共同應對中國不理性行為。

中國男駕快艇直闖淡水河口！曾為中共海軍艇長　士檢國安組出手了

林青霞最愛水餃店爆爭產風波！長女告母親盜領千萬遺產　判決曝光

員警押解通緝犯進駕駛座！下秒警車遭休旅車猛撞　驚悚畫面曝光

19歲男抓毒品案內鬼！尋仇帶鎮暴槍卻不會開　撂4人用BB槍掃射

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載