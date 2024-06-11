機車起火車主急潑水！路人男拿「大罐可樂」跑來支援：一噴火滅了

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機車突然起火！路人靈機一動拿「可樂」滅火
時間回到5月中旬，在墨西哥塔巴斯科州的街頭上，有一輛白色三輪車突然在車流量頗大的幹道上顧路，沒想到下一秒車頭就燃起熊熊烈火，嚇得駕駛立刻下車，找旁邊商家拿水桶來撲滅火勢。
沒想到車主與另一位民眾接連撒了兩桶水之後，火勢雖有變小，但還沒完全撲滅，此時車主便拿上濕毛巾，打算用掩蓋的方式壓住火源，最終也無功而返。
就在此時，後方突然有一位灰衣男子，手中拿著2公升容量的可樂跑向機車，進行大力搖晃後，將飲料用噴射方式朝向車子的起火處潑灑，沒想到只花了25秒左右，竟成功將火勢撲滅，完整過程直接引發社群瘋傳。
事後這位「可樂英雄」接受訪問時也透露，自己是聽說過這種方法，結果發現意外有效，才會在當下拿出可樂幫忙滅火。
可樂能夠滅火原理曝光！消防署仍不建議使用
事實上，可樂能夠撲滅火勢，是真的有科學根據支持，內政部消防署就曾指出，滅火方法主要分為窒息法(降低氧濃度)、冷卻法(滅少熱能)、拆除法(除去可燃物)、抑制法(破壞連鎖反應)。
其中可樂成分為碳酸水、白糖、色素、酸度調節劑、咖啡因及其他調味劑，搖晃後瓶中碳酸水產生氣泡與二氧化碳，使其產生壓力，噴射氣泡二氧化碳與水等，能對火原產生冷卻與窒息效果。
不過由於可樂的噴射方向不易控制、容量也不夠大，再加上噴射距離近等諸多限制，因此火災現場不建議以可樂滅火，仍宜儘速就近取得大量水或使用滅火器滅火。