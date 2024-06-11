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機車起火車主急潑水！路人男拿「大罐可樂」跑來支援：一噴火滅了

日前墨西哥街頭有機車起火，沒想到有路人拿出可樂，竟然成功撲滅火勢。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）
日前墨西哥街頭有機車起火，沒想到有路人拿出可樂，竟然成功撲滅火勢。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）

記者潘毅／綜合報導

充滿戲劇性的事故現場！日前在墨西哥的街頭上有一輛三輪車突然在行駛中起火燃燒，而車主急忙下車後，向旁人找來水桶試圖撲滅火勢，沒想到兩桶水澆下去後，火苗仍然持續燃燒，沒想到下一秒後方有路人拿著2公升的可樂，隨後開始朝火源噴灑，結果成功澆熄火焰，完整過程引發網路瘋傳，其中原理也曝光了。

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機車突然起火！路人靈機一動拿「可樂」滅火

時間回到5月中旬，在墨西哥塔巴斯科州的街頭上，有一輛白色三輪車突然在車流量頗大的幹道上顧路，沒想到下一秒車頭就燃起熊熊烈火，嚇得駕駛立刻下車，找旁邊商家拿水桶來撲滅火勢。

沒想到車主與另一位民眾接連撒了兩桶水之後，火勢雖有變小，但還沒完全撲滅，此時車主便拿上濕毛巾，打算用掩蓋的方式壓住火源，最終也無功而返。

▲機車車頭燃起熊熊烈火，嚇得駕駛立刻下車，找一旁商家拿水桶來撲滅火勢。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）
▲機車車頭燃起熊熊烈火，嚇得駕駛立刻下車，找一旁商家拿水桶來撲滅火勢。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）
就在此時，後方突然有一位灰衣男子，手中拿著2公升容量的可樂跑向機車，進行大力搖晃後，將飲料用噴射方式朝向車子的起火處潑灑，沒想到只花了25秒左右，竟成功將火勢撲滅，完整過程直接引發社群瘋傳。

事後這位「可樂英雄」接受訪問時也透露，自己是聽說過這種方法，結果發現意外有效，才會在當下拿出可樂幫忙滅火。

▲灰衣男子手中拿著2公升容量的可樂跑向機車，進行搖晃後，並將飲料用噴射的方式撒向車子的起火處。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）
▲灰衣男子手中拿著2公升容量的可樂跑向機車，進行搖晃後，並將飲料用噴射的方式撒向車子的起火處。（圖／翻攝X@THE_GLOBE_N）


可樂能夠滅火原理曝光！消防署仍不建議使用

事實上，可樂能夠撲滅火勢，是真的有科學根據支持，內政部消防署就曾指出，滅火方法主要分為窒息法(降低氧濃度)、冷卻法(滅少熱能)、拆除法(除去可燃物)、抑制法(破壞連鎖反應)。

其中可樂成分為碳酸水、白糖、色素、酸度調節劑、咖啡因及其他調味劑，搖晃後瓶中碳酸水產生氣泡與二氧化碳，使其產生壓力，噴射氣泡二氧化碳與水等，能對火原產生冷卻與窒息效果。

新竹消防隊過去也曾實測使用可樂滅火，但可樂的噴射方向不易控制、容量也不夠大。 （圖／翻攝臉書專頁「新竹市消防局」）
▲新竹消防隊過去也曾實測使用可樂滅火，但可樂的噴射方向不易控制、容量也不夠大。 （圖／翻攝臉書專頁「新竹市消防局」）
不過由於可樂的噴射方向不易控制、容量也不夠大，再加上噴射距離近等諸多限制，因此火災現場不建議以可樂滅火，仍宜儘速就近取得大量水或使用滅火器滅火。 

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