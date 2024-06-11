發展AI產業各國用電平均「年增3%」　藍委嘆：台灣根本沒足夠電力

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葛如鈞進一步指出，AI產業要成長，各國所需的用電平均年增3%，依台灣現狀，今年與明年如果核電廠停役，將面臨減少6%用電風險。以世界各國為例，新加坡備載率維持在30%，英國與美國維持在15%，日本希望能夠保持備載率8~10%，甚至更多，但是台灣卻持續下降，造成供電不穩定的疑慮。
葛如鈞認為，執政黨是否維持「非核家園」立場，在一個月內多次反覆，他引用台積電董事長劉德音的說法，政府說用電足夠，也只能相信。葛如鈞批評，這不應該是政府說出來的話，並要求政府不要再用圈地種電等等，造成未來台灣的電力不穩定的方案。
國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，近期台灣停電最嚴重、頻率最高的地區就是桃園市。前經濟部長王美花上午才保證不會缺電、停電，晚上竟然發生停電打臉。政府不思解方，卓榮泰院長更以許多如饋線的理由推責。凌濤更批評，政府讓桃園停電，竟然把核能延役後的電力缺口，讓桃園大潭7號、9號機組負擔。更質問民進黨政府，停電的是桃園，發電也是桃園，把桃園人當什麼？
凌濤更指出，桃園市積極爭取NVIDIA執行長黃仁勳設廠，無論夜市、產業鏈、43家供應鏈有22家在桃園，更有中原大學、中央大學等相關學術機構，以及NVIDIA物流中心也都在桃園國門遠雄自貿港。桃園有優勢爭取企業投資，也需要中央政府能源政策搭配。
中央大學管理講座教授梁啟源表示，政府保證不缺電並多次重申「非核家園」立場，但再生能源從2016至2023年只增加5%，政府的實際目標是2030年要再生能源的佔比為30%。他更以台積電選擇在中南部蓋廠為例，指出北部的缺電的問題最嚴重。
梁啟源指出，根據政府預測， 2023年到2028年電力的需求成長率年平均2.4%，而這只是考慮電動車與及半導體產業，並沒有考慮 AI產業發展，他預言未來缺電的壓力極大。梁啟源表示，世界31個核電國家，只有德國跟我國是採「非核」政策。歐盟認為核電是綠能投資的項目，2023年美、日等20個國家簽署協議，要求全球核電產能提高三倍。
國民黨發言人楊智伃表示，期近許多AI科技龍頭共聚台灣，引起的AI科技炫風，卻也有非常多的供電隱憂跟擔心，呼籲賴政府儘速修正錯誤能源政策，希望民進黨政府不要用意識形態阻擾務實的能源政策，更不要阻擾台灣的經濟科技產業的發展。