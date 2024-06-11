《波拉西亞戰記》來了！九天後空翻燃炸 啦啦隊女神扮戰士秀美腿
南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，今（11）日影壇硬漢高捷、金馬影帝黃秋生和中職5大啦啦隊25位女孩等重量級代言人，一同出席遊戲發布會，現場啦啦隊、九天民俗技藝團結合戰鼓及戰旗的演出，讓全場熱血沸騰。
記者李欣容／台北報導
九天民俗技藝團先是帶來戰鼓及戰旗的表演，疊羅漢、後空翻等畫面，相當震撼，就和遊戲中戰士滂薄的氣勢不謀而合，接著25位啦啦隊女神出場跳戰舞，性感又有力量的表演，Uni-Girls少少邀請大家加入她們的行列；Dragon Beauties 芷霖說：「這款遊戲就是要呼籲大家團結一心，以女團為主軸，今天也集結五隊啦啦隊，歡迎大家一起加入《波拉西亞戰記》，集結一起！」Rakuten Girls筠熹虧芷霖，「她平常講話不是這樣欸，平常是阿伯模樣，但遊戲被我們訂製戰士的感覺，我應該有像戰士吧？」還掀起小裙子，秀出辣腿。
南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》將在6月13日多個平台上市，今（11）日影壇硬漢高捷、金馬影帝黃秋生和中職5大啦啦隊25位女孩等重量級代言人，替橘子旗下首款限制級遊戲造勢，主持人蔣偉文、吳怡霈也被現場表演震撼到，期待遊戲上市。