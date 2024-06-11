安理會通過美版加薩停火協議　歐線集運合約報價跳水、航運股重挫

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決議內文提到，樂見美國總統拜登於5月31日宣布加薩走廊停戰並釋放人質的提案，並且敦促各方立即、無條件地全面履行相關條款。該決議還聲稱，以色列已接受這項停戰計畫。哈瑪斯也指出，他們樂於看到安理會的表決結果。
先前因為紅海危機、導致貨櫃需求大增，全球已提前進入艙位及搶貨大戰，隨著旺季來臨，不僅傳出加收綜合費率附加費，各家業者也陸續宣布開徵旺季附加費，不過今日早盤傳出以哈停火協議，導致歐線集運合約報價於今日上午9點半左右跳水下殺，歐線集運2408合約盤中跌幅超過6%，2410合約跌逾12%，2412合約跌14%，2502合約跌幅超過10%，2504跌幅也超過6%，此反應市場對未來運價的預期。
隨著歐線集運合約報價跳水，也拖累今日航運股的表現，類股指數重挫逾5.7%，位居今日台股跌幅排行第一名，其中又以貨櫃股最為疲弱，貨櫃三雄盤中爆量打入跌停，長榮最高來到222元、再創1個月來新高，不過隨後應聲跳水，一度來到跌停價196.5元，終場下跌20.5元或9.4%，逼近跌停板，收在197.5元，失守200元關卡，一口氣跌破短期均線以及月線。
陽明賣壓最重，終場收在跌停價74.7元，同樣跌破短期均線以及月線；萬海盤中一度衝到102元、創下近2年來的新高後跳水，盤中也一度來到跌停價86.6元，不過尾盤有買單挹注，終場跌幅收斂到8.32%，下跌8元、收在88.2元。
其他航運股也同步走弱，台驊投控、四維航下跌逾6%，慧洋-KY下跌逾5%，中航、志信、台航下跌逾4％，裕民、榮運下跌逾3%。