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安理會通過美版加薩停火協議　歐線集運合約報價跳水、航運股重挫

▲聯合國安理會通過以哈停火協議，造成歐線集運合約報價跳水，拖累航運類股指數重挫逾5.7%。（圖／長榮提供）
▲聯合國安理會通過以哈停火協議，造成歐線集運合約報價跳水，拖累航運類股指數重挫逾5.7%。（圖／長榮提供）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（11）日開高走低，收在最低點終場收在今日最低點21792.12點，下跌66.26點或0.3%，成交量為5015.29億元。其中壓盤重心在於航運股，受到聯合國安理會通過以哈停火協議，造成歐線集運合約報價跳水，拖累類股指數重挫逾5.7%，位居今日台股跌幅排行第一名。

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聯合國安全理事會昨日以表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案。這項決議草案獲得聯合國安全理事會14國投票贊成而通過，俄羅斯則棄權。

決議內文提到，樂見美國總統拜登於5月31日宣布加薩走廊停戰並釋放人質的提案，並且敦促各方立即、無條件地全面履行相關條款。該決議還聲稱，以色列已接受這項停戰計畫。哈瑪斯也指出，他們樂於看到安理會的表決結果。

先前因為紅海危機、導致貨櫃需求大增，全球已提前進入艙位及搶貨大戰，隨著旺季來臨，不僅傳出加收綜合費率附加費，各家業者也陸續宣布開徵旺季附加費，不過今日早盤傳出以哈停火協議，導致歐線集運合約報價於今日上午9點半左右跳水下殺，歐線集運2408合約盤中跌幅超過6%，2410合約跌逾12%，2412合約跌14%，2502合約跌幅超過10%，2504跌幅也超過6%，此反應市場對未來運價的預期。

隨著歐線集運合約報價跳水，也拖累今日航運股的表現，類股指數重挫逾5.7%，位居今日台股跌幅排行第一名，其中又以貨櫃股最為疲弱，貨櫃三雄盤中爆量打入跌停，長榮最高來到222元、再創1個月來新高，不過隨後應聲跳水，一度來到跌停價196.5元，終場下跌20.5元或9.4%，逼近跌停板，收在197.5元，失守200元關卡，一口氣跌破短期均線以及月線。

陽明賣壓最重，終場收在跌停價74.7元，同樣跌破短期均線以及月線；萬海盤中一度衝到102元、創下近2年來的新高後跳水，盤中也一度來到跌停價86.6元，不過尾盤有買單挹注，終場跌幅收斂到8.32%，下跌8元、收在88.2元。

其他航運股也同步走弱，台驊投控、四維航下跌逾6%，慧洋-KY下跌逾5%，中航、志信、台航下跌逾4％，裕民、榮運下跌逾3%。

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