連打兩天麻將　男子視網膜驚見紅色瀑布

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當散瞳後右眼發現視網膜正中間有一條長條血絲，巧好擋在黃斑部前，所以才導致患者看不清楚物體。此外，個案有多年高血壓，且有定期服藥，但到院測量血壓竟然高達160/105mmHg的偏高數據。
洪啟庭診斷男子為「急性玻璃體出血」，會造成玻璃體出血與視力減退，主要是因為患者連續2至3天沒有睡覺，而且熬夜打麻將，使血壓高達160/105mmHg，且眼壓高達35mmHg。造成眼球內的腎上腺素分泌旺盛，上半部視網膜血管裂開，血液流到玻璃體中。因為破裂的血管恰在黃斑部上方，所以個案才感覺眼前有類似瀑布般的水流(其實是血液)，且因為在玻璃體內新鮮血液會流動，就形成類似「飛蚊症」的症狀。
洪啟庭指出，初期投射在黃斑部的長條血絲量不多，所以投影在視網膜上，如同長條繩子狀，所以病患才會把「二索」的牌看成是「三索」，而屢屢出包。到了後來因為血量過多，完全遮住黃斑部，右眼視力才降到0.1。但此時左眼正常，但右眼幾乎失明，因此雙眼立體感才大幅下降，造成其就診的途中，顛顛簸簸的騎車，差點發生車禍。經開立藥物治療後，2個月內右眼的最佳視力已回到0.9，病患看物體時也不再有複影，與顏色差異等困擾問題。
洪啟庭提醒，一般在晚上就寢時，是眼壓最高的時刻之一，此時再熬夜，眼壓上升的幅度為原先數據的8%，因此長期的熬夜，容易導致青光眼的產生。另外根據台日跨國研究顯示，長時間看近物，沒有充分休息，30分鐘後眼壓會上升2mmHg，而且呈現累進性。
洪啟庭呼籲，歡樂之餘盡量不要過分熬夜，甚至太長時間的在晚上使用手機追劇、打牌或打麻將等，一定也要有充分的休息時間。特別是超過60歲的人、或本身有高血壓或青光眼，更要注意。另外突然出現飛蚊症，更要提高警覺，必要時立即就醫。