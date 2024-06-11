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連打兩天麻將　男子視網膜驚見紅色瀑布

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭呼籲，歡樂之餘盡量不要過分熬夜，甚至太長時間的在晚上使用手機追劇、打牌或打麻將等，一定也要有充分的休息時間。（資料照／記者陳美嘉攝）
▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭呼籲，歡樂之餘盡量不要過分熬夜，甚至太長時間的在晚上使用手機追劇、打牌或打麻將等，一定也要有充分的休息時間。（資料照／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

一名60歲男子，過年期間和朋友不分晝夜的打了兩天麻將，到了第三天清晨，一開始總把麻將牌的「二索」看成「三索」，經其他牌友告知才知道自已不斷打錯牌，但他以為太疲勞而不以為意，到了下午，甚至在眼睛上方出現一條紅色血瀑布，而且當下右眼就逐漸看不清了，同時眼眶有脹痛感，於是緊急救醫。男子指出，就醫過程也很驚險，騎車時明明靠右騎，卻往路中央偏斜，好幾次都差點被對向車輛撞到。

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達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，經檢查發現林先生雙眼近視度數150度，而左眼所有的檢查數據皆正常。但當檢查右眼時發現其最佳視力只能矯正到0.1，眼壓則高達35mmHg(20mmHg以下為正常)，另外雙眼立體感僅有400秒弧，代表兩個很接近的東西分辨不出來，且容易有疊影。

當散瞳後右眼發現視網膜正中間有一條長條血絲，巧好擋在黃斑部前，所以才導致患者看不清楚物體。此外，個案有多年高血壓，且有定期服藥，但到院測量血壓竟然高達160/105mmHg的偏高數據。

▲眼底檢查可以看見視網膜中間有一長條血絲，巧好蓋在黃斑部前面，造成右眼疊影、甚至導致視力模糊，立體感嚴重變差。（圖／達特楊眼科聯盟提供）
▲眼底檢查可以看見視網膜中間有一長條血絲，巧好蓋在黃斑部前面，造成右眼疊影、甚至導致視力模糊，立體感嚴重變差。（圖／達特楊眼科聯盟提供）
洪啟庭診斷男子為「急性玻璃體出血」，會造成玻璃體出血與視力減退，主要是因為患者連續2至3天沒有睡覺，而且熬夜打麻將，使血壓高達160/105mmHg，且眼壓高達35mmHg。造成眼球內的腎上腺素分泌旺盛，上半部視網膜血管裂開，血液流到玻璃體中。因為破裂的血管恰在黃斑部上方，所以個案才感覺眼前有類似瀑布般的水流(其實是血液)，且因為在玻璃體內新鮮血液會流動，就形成類似「飛蚊症」的症狀。

洪啟庭指出，初期投射在黃斑部的長條血絲量不多，所以投影在視網膜上，如同長條繩子狀，所以病患才會把「二索」的牌看成是「三索」，而屢屢出包。到了後來因為血量過多，完全遮住黃斑部，右眼視力才降到0.1。但此時左眼正常，但右眼幾乎失明，因此雙眼立體感才大幅下降，造成其就診的途中，顛顛簸簸的騎車，差點發生車禍。經開立藥物治療後，2個月內右眼的最佳視力已回到0.9，病患看物體時也不再有複影，與顏色差異等困擾問題。

洪啟庭提醒，一般在晚上就寢時，是眼壓最高的時刻之一，此時再熬夜，眼壓上升的幅度為原先數據的8%，因此長期的熬夜，容易導致青光眼的產生。另外根據台日跨國研究顯示，長時間看近物，沒有充分休息，30分鐘後眼壓會上升2mmHg，而且呈現累進性。

洪啟庭呼籲，歡樂之餘盡量不要過分熬夜，甚至太長時間的在晚上使用手機追劇、打牌或打麻將等，一定也要有充分的休息時間。特別是超過60歲的人、或本身有高血壓或青光眼，更要注意。另外突然出現飛蚊症，更要提高警覺，必要時立即就醫。

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