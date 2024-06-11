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潮州副站長曬持槍自拍照！怒嗆酸民「太小看我心智」　鄉民全嚇壞

▲近期邱姓副站長槓上網路酸民，亮出自己收藏的「BB槍」自拍嗆聲，卻引發網路反彈聲浪。（圖／翻攝Youtube血汗台鐵）
▲近期邱姓副站長槓上網路酸民，亮出自己收藏的「BB槍」自拍嗆聲，卻引發網路反彈聲浪。（圖／翻攝Youtube血汗台鐵）

記者潘毅／綜合報導

台鐵屏東潮州站邱姓副站長，過去常常將工作時遇到的違規乘客行徑拍下，並放上YouTube頻道「血汗台鐵」當作紀錄，「我解除契約拒載」更成為他的招牌金句。不過近期邱姓副站長槓上網路酸民，亮出自己收藏的「BB槍」自拍嗆聲，卻引發網路反彈聲浪。

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潮州副站長怒槓酸民！亮出BB槍反擊：太小看我了！

邱副站長在6月初於YouTube頻道社群上發文，直接槓上酸民「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了！」隨後他表示，自己從國中高中倒數第一名，到國家考試三次上榜、下班進修EMBA到班上第一名，過去「四次被政風調查，主張被保訓會駁回，到現在仍不喪志維護臺鐵尊嚴，控告逃票仔」。

邱副站長也表示，自己工作的場域也從有冷氣房的板橋到破舊梁裂沒冷氣的倉庫居住，「就知道我內心的強韌了」，不過附圖卻是他在自己車上，手持一把BB槍的畫面。

▲邱副站長6月初於YouTube頻道社群上發文。（圖／翻攝Youtube血汗台鐵）
▲邱副站長6月初於YouTube頻道社群上發文。（圖／翻攝Youtube血汗台鐵）
副站長亮槍槓酸民！PTT不挺了：這該處理

事實上，在2021年時，台鐵潮州站就因為傳出槍聲而登上新聞版面，經調查後發現，是邱副站長使用自己的BB槍，朝向屋簷停留的鴿子射擊，目的是為了驅趕鳥，當時副站長也表示，「清潔公司希望我能夠幫忙，目前我能想到的方法，就是用BB槍來趕鳥，目的不是說要打鳥」，當時台鐵則告誡員工勿再犯，並朝向設置防鳥設施的方向來改善。

實際查詢判決書，邱副站長也因為上述案件，被依照違反社會秩序維護法移送，最終法院判決扣案之VFCG42瓦斯槍1支，但因邱副站長鳴槍之動機係為維護車站環境，因此免除其處罰。

不過這次副站長槓上酸民，又再次拿出自己收藏的BB槍自拍，卻嚇壞了許多鄉民，紛紛質疑，「就算是拿模型槍，這樣沒恐嚇意圖嗎」、 「台鐵不處理嗎？職員能在網路上這樣威脅人嗎」、 「這該處理了吧！現在亮槍是很想紅的意思？」、「負責大眾運輸的人員拿槍，夠讓人心生畏懼」。
 

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