柯建銘嗆藍白提倒閣！回顧史上三次閣揆不信任案 全是民進黨發動
綠營不滿藍白強行通過國會改革法案，行政院移請立法院覆議，總統已核可。民進黨立院黨團總召柯建銘嗆，在野黨有種就提不信任案倒閣，然後解散國會改選。不過諷刺的是，史上三次立法院對行政院長提出的不信任案，全都是由民進黨提出。
記者何哲欣／台北報導
我國會憲政設計有類似內閣制國家的倒閣權設計，根據《憲法》增修條文規定，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。
史上曾出現三次立法院對行政院長提出的不信任案，第一次是1998年，民進黨不滿治安不佳，總統府又頻干預內閣政策，對當時的行政院長蕭萬長提出不信任案，不過因國民黨在國會仍占多數，不信任案並未通過。
另外兩次都是在前總統馬英九第二任期，一次是2012年陳冲擔任行政院長時，當時還爆發行政院祕書長林益世貪瀆案，國內景氣也不佳，民進黨要求內閣全面改組。
第三次則是2013年，當時的行政院長是江宜樺，民進黨不滿江宜樺成了馬王政爭的共犯。不過這兩次同樣未過關。史上還不曾出現過成功的不信任案。