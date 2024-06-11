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Jokic領銜塞爾維亞16人名單！攜手4球星出戰奧運　將成美國隊強敵

▲塞爾維亞男籃國家隊在今（11）日公布巴黎奧運16人名單，其中包含NBA本季MVP得主Nikola Jokic，可能成為美國夢幻隊奪冠路上的勁敵。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞男籃國家隊在今（11）日公布巴黎奧運16人名單，其中包含NBA本季MVP得主Nikola Jokic，可能成為美國夢幻隊奪冠路上的勁敵。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jokic領銜塞爾維亞16人名單！巴黎奧運即將在今夏舉行，塞爾維亞也在今（11）日宣布，本屆奧運男籃的16人名單，其中包含了本季NBA的最有價值球員（MVP）得主、丹佛金塊的主將Nikola Jokic。除了3屆MVP得主外，塞爾維亞陣中還有4位NBA球星，分別為Bogdan Bogdanovic、Vasilije Micic、Aleksej Pokusevski以及Nikola Jovic，分散在各球隊位置，勢必將成為美國夢幻隊奪冠路上的一大強敵

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陣中共5位NBA球星　美國奪冠路強敵

根據塞爾維亞男籃的官方社群資訊，本次巴黎奧運將由教練Svetislav Pesic帶隊，球隊16人名單中，總共有5位在NBA效力的球星。前場部分除了金塊當家中鋒Nikola Jokic外，還有邁阿密熱火前鋒Nikola Jovic、夏洛特黃蜂前鋒Aleksej Pokusevski

而後場陣容也相當豪華，包含曾在歐洲聯賽斬獲MVP後，才在30歲轉戰NBA黃蜂的後衛Vasilije Micic，以及亞特蘭大老鷹的當家射手Bogdan Bogdanovic。值得一提的是，塞爾維亞的前後場球員，幾乎都具備外線投射能力，在防守對位上將會讓對手相當頭痛。

塞爾維亞在去年的歐錦賽曾徵召Nikola Jokic，不過為了備戰NBA季後賽，因而沒有參賽。雖然進入名單並不代表確定會出賽，不過金塊隊本季在西區次輪就遭到明尼蘇達灰狼淘汰，也讓Nikola Jokic有了參與集訓、備戰的時間，在奧運會上看到他的身影的機率可能也相對提升。塞爾維亞預計6月24日展開訓練，接著於7月初開始進行一系列熱身賽。

塞爾維亞男籃完整16人名單：

Vasilije Micic、Aleksej Pokusevski、Bogdan Bogdanovic、Nikola Jovic、Nikola Jokic、Vladimir Lucic、Marko Guduric、Vanja Marinkovic、Ognjen Dobric、Filip Petrusev、Nikola Milutinov、Dusan Ristic、Aleksa Avramovic、Ognjen Jaramaz、Dejan Davidovac、Uros Plavsic。


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