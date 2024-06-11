Jokic領銜塞爾維亞16人名單！攜手4球星出戰奧運　將成美國隊強敵

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根據塞爾維亞男籃的官方社群資訊，本次巴黎奧運將由教練Svetislav Pesic帶隊，球隊16人名單中，總共有5位在NBA效力的球星。前場部分除了金塊當家中鋒Nikola Jokic外，還有邁阿密熱火前鋒Nikola Jovic、夏洛特黃蜂前鋒Aleksej Pokusevski。
而後場陣容也相當豪華，包含曾在歐洲聯賽斬獲MVP後，才在30歲轉戰NBA黃蜂的後衛Vasilije Micic，以及亞特蘭大老鷹的當家射手Bogdan Bogdanovic。值得一提的是，塞爾維亞的前後場球員，幾乎都具備外線投射能力，在防守對位上將會讓對手相當頭痛。
塞爾維亞在去年的歐錦賽曾徵召Nikola Jokic，不過為了備戰NBA季後賽，因而沒有參賽。雖然進入名單並不代表確定會出賽，不過金塊隊本季在西區次輪就遭到明尼蘇達灰狼淘汰，也讓Nikola Jokic有了參與集訓、備戰的時間，在奧運會上看到他的身影的機率可能也相對提升。塞爾維亞預計6月24日展開訓練，接著於7月初開始進行一系列熱身賽。
塞爾維亞男籃完整16人名單：
Vasilije Micic、Aleksej Pokusevski、Bogdan Bogdanovic、Nikola Jovic、Nikola Jokic、Vladimir Lucic、Marko Guduric、Vanja Marinkovic、Ognjen Dobric、Filip Petrusev、Nikola Milutinov、Dusan Ristic、Aleksa Avramovic、Ognjen Jaramaz、Dejan Davidovac、Uros Plavsic。