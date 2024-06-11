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美國在台協會處長孫曉雅向黃偉哲辭別　黃偉哲盼莫忘友誼

▲美國在台協會(AIT)處長孫曉雅將於今年夏天任滿離任，孫曉雅於今天率領高雄分處長張子霖等官員向台南市長黃偉哲辭行。（圖／台南市政府提供）
▲美國在台協會(AIT)處長孫曉雅將於今年夏天任滿離任，孫曉雅於今天率領高雄分處長張子霖等官員向台南市長黃偉哲辭行。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk) 將於今年夏天任滿離任，孫曉雅於今(11)日率領高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等官員向台南市長黃偉哲辭行。黃偉哲於會晤時特別贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，感謝孫曉雅任內對台美關係的付出。黃偉哲表示，這幅畫象徵著台美關係已如同蘭花盛開，並祝福未來台美交流永不輟。

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▲黃偉哲贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作以感謝孫曉雅任內對台美關係的付出，並祝福未來台美交流永不輟。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作以感謝孫曉雅任內對台美關係的付出，並祝福未來台美交流永不輟。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，很開心能夠見到老朋友，但也對孫曉雅即將離任感到離情依依。黃偉哲指出，孫曉雅任內這三年來，國際局勢及區域政治多有所變，但台美關係堅若磐石，他感謝美國在台協會對台南及台灣的支持，而他也相信隨著台南的老市長賴清德成為新任總統，台美關係將更加穩健。

▲孫曉雅與黃偉哲也暢談了過去三年美台之間的交流，也期待美國與台灣雙方在不同領域持續有合作的機會。（圖／台南市政府提供）
▲孫曉雅與黃偉哲也暢談了過去三年美台之間的交流，也期待美國與台灣雙方在不同領域持續有合作的機會。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲並祝福孫曉雅處長未來一切順遂，並期盼她莫忘與台南的友誼，還開玩笑地表示美味甜蜜的水果定是她對台南的最佳回憶。

孫曉雅與黃偉哲也暢談了過去三年美台之間的交流。孫曉雅除感謝黃偉哲對AIT一直以來的支持，也期待美國與台灣雙方在不同領域持續有合作的機會，並且加深台美人民之間的友誼。

孫曉雅於2021年上任，為美國在台協會首任女性處長，精通中文及土耳其文。外交資歷豐富，曾派駐過美國駐土耳其及中國等地使館，並擔任過美國亞太經濟合作會議 (APEC) 資深官員。孫曉雅此行也前往國立成功大學，以「人民之間的交流：美台夥伴關係的基石」為題，發表她處長任內的最後一場政策演說。

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