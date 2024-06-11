美國在台協會處長孫曉雅向黃偉哲辭別 黃偉哲盼莫忘友誼
美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk) 將於今年夏天任滿離任，孫曉雅於今(11)日率領高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等官員向台南市長黃偉哲辭行。黃偉哲於會晤時特別贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，感謝孫曉雅任內對台美關係的付出。黃偉哲表示，這幅畫象徵著台美關係已如同蘭花盛開，並祝福未來台美交流永不輟。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，很開心能夠見到老朋友，但也對孫曉雅即將離任感到離情依依。黃偉哲指出，孫曉雅任內這三年來，國際局勢及區域政治多有所變，但台美關係堅若磐石，他感謝美國在台協會對台南及台灣的支持，而他也相信隨著台南的老市長賴清德成為新任總統，台美關係將更加穩健。
黃偉哲並祝福孫曉雅處長未來一切順遂，並期盼她莫忘與台南的友誼，還開玩笑地表示美味甜蜜的水果定是她對台南的最佳回憶。
孫曉雅與黃偉哲也暢談了過去三年美台之間的交流。孫曉雅除感謝黃偉哲對AIT一直以來的支持，也期待美國與台灣雙方在不同領域持續有合作的機會，並且加深台美人民之間的友誼。
孫曉雅於2021年上任，為美國在台協會首任女性處長，精通中文及土耳其文。外交資歷豐富，曾派駐過美國駐土耳其及中國等地使館，並擔任過美國亞太經濟合作會議 (APEC) 資深官員。孫曉雅此行也前往國立成功大學，以「人民之間的交流：美台夥伴關係的基石」為題，發表她處長任內的最後一場政策演說。