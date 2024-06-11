陸男駕駛快艇闖淡水河 國民黨酸：民進黨喊抗中不知如何「保台」
一名陸籍男子9日上午11點駕駛快艇從福州偷渡來台，一路橫跨海峽中線，行駛180公里到淡水河口，直到撞上淡水交通船，才被海巡人員當場上銬帶回訊問。對此，國民黨發言人楊智伃今（11）日表示，民進黨聲稱要抗中保台，大陸偷渡客卻能直接開船進入我首都周邊重要河口，偷渡客竟是海軍艦艇艇長，如入無人之境。如此諷刺情節，令人質疑民進黨難道只會口頭喊「抗中」，卻不知如何實際「保台」？
記者林怡昕／台北報導
日前有位陸籍男子趁端午連假日時，從福州偷渡來台，駕駛快艇橫跨海峽中線，行駛180公里到淡水外海6浬處，當時海巡人員就發現可疑目標，全程監控掌握動向，直到他在渡船頭撞上交通船，才被海巡人員當場上銬帶回訊問。
稍早海巡署召開記者會表示，由於雷達操作員未及時調派巡防艇前往登檢，以及八里安檢所未於第一時間通報查緝，因此將對北部分署分署長及相關人員共10人祭出申誡至記過處分。
對此，楊智伃指出，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的問題，無疑是給海巡國防單位傳達很重要的警訊。她認為，快艇可以肆無忌憚地進入，未來敵軍如果化整為零，分頭迎擊，首都的安全，令人擔憂。
楊智伃表示，民進黨執政之下，兩岸關係持續緊張，國際間皆將台海視為最危險的火藥庫之一，對於國家安全的保障，民進黨不應該等閒視之，更不能以為倚賴「抗中保台」等口號，就真能維護國人安全。她強調，此事件凸顯我海防出現嚴重的漏洞，海軍跟海巡除了檢討之外，更應該提出具體的措施，維護國家安全，不能只靠政治人物的喊話。