2年前遭陸方打壓！高曼容終摘「世界選美后冠」：台灣我們做到了

獨／手搖飲「迷客夏」明漲價！業者認：新菜單「神級飲料」貴5元

▲剛撐過5月報稅季，民眾的荷包又要變瘦了！手搖飲料「迷客夏」將於明（12）日起漲價，「神級飲料」娜杯紅茶貴上5元，還有冬瓜麥茶、冰萃檸檬、娜杯紅茶拿鐵也都變貴5元，全新菜單曝光。（圖／迷客夏提供）
▲剛撐過5月報稅季，民眾的荷包又要變瘦了！手搖飲料「迷客夏」將於明（12）日起漲價，「神級飲料」娜杯紅茶貴上5元，還有冬瓜麥茶、冰萃檸檬、娜杯紅茶拿鐵也都變貴5元，全新菜單曝光。（圖／迷客夏提供）

記者蕭涵云/綜合報導

民眾的荷包又要變瘦了！手搖飲料「迷客夏」將於明（12）日起漲價，被稱為「神級飲料」的娜杯紅茶「貴5元」，還有冬瓜麥茶、冰萃檸檬、娜杯紅茶拿鐵也都漲了5元，全新菜單曝光。事實上，迷客夏「2024夏季菜單」主打3大系列共15支新品上市，經《NOWnews今日新聞》記者比對，發現少數品項變貴了。業者表示在飲品創新和穩定價格方面持續努力，回應「極少部分品項，為維持品質與風味，並因應門店營運需求作售價調整。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
迷客夏其實去年2023開春後，便於官網發出漲價公告，表示「因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升」適度調整部分飲品售價，業者透露「主要受到運費、鮮奶價格持續上漲」，整體共有「43品項漲價，平均調整幅度約5元」。而今年6月，主打3大系列共15支手搖新品的迷客夏，預告將於明天全新上市「2024夏季菜單」，經《NOWnews今日新聞》記者比對，發現少數品項變貴了。

其中，以北部菜單為例，被稱為「神級飲料」的「娜杯紅茶」貴了5元，大杯從35元調整成40元；使用同款茶底的「娜杯紅茶拿鐵」無論中、大杯都貴5元，從50元調整成55元售價明起漲5元的還有「冬瓜麥茶」從45元調整成50元、「冰萃檸檬」則從55元調整成60元。雖然調漲的品項不多，但愛喝手搖飲料的民眾，荷包可能又要變瘦一些了。

▲迷客夏推出季節限定微笑杯。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏推出季節限定微笑杯。（圖／迷客夏提供）
官方回應《NOWnews今日新聞》：「迷客夏於每年夏冬兩季，因應季節進行菜單品項調整。今年迷客夏在飲品創新和穩定價格方面持續努力，以滿足消費者嚐鮮及高品質的期待；此次菜單新增15項新品，唯極少部分品項，為維持品質與風味，並因應門店營運需求作售價調整。」

事實上，每年於夏天及冬天調整季節性飲品及菜單的迷客夏，今預告將於明天6月12日，重磅推出2024夏季菜單，3大系列15支新品包括適合親子同飲的「無咖啡因系」輕纖蕎麥茶、輕纖蕎麥拿鐵，「夏日酸甜系」熟釀青梅綠、熟釀青梅檸、蜜桃烏龍（使用榮獲 2023 ITI 風味絕佳二星 獎章琥珀高峰烏龍茶）、蜜桃茉莉；還有鐵粉敲碗成功的「KUMO 雲奶霜」也升級回歸了。

▲迷客夏KUMO雲奶霜升級重磅回歸。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏KUMO雲奶霜升級重磅回歸。（圖／迷客夏提供）
被網友敲碗敲不停的KUMO雲奶霜，使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油製作出綿密輕盈的口感，融合自家綠光鮮奶及香甜蕎麥茶，喝得到尾韻淡淡的鹹甜蕎麥香，將可搭配7款茶品（伯爵/大正/娜杯紅茶、綠茶、烏龍、青茶、麥茶）與2款特調（蜜桃茉莉/蜂蜜青梅），並撒上穀物麥香的烤蕎麥粒增添風味；這次迷客夏還正式開賣小牛可可伯爵拿鐵雪糕、柳丁綠茶冰棒、愛文芒果歐蕾冰淇淋、紅茶拿鐵冰淇淋共4款夏日牧場鮮奶冰，幫大家好好消暑。

而知名手搖飲料「50嵐」南區門市，才於6月1日正式調漲價格，包括高雄、屏東、台南、台東等門市都在漲價行列，除了純茶類未調整價格，其餘品項皆調漲5元。

▲2024迷客夏「北部」夏季菜單。（圖／迷客夏提供）
▲2024迷客夏「北部」夏季菜單。（圖／迷客夏提供）
▲2024迷客夏「中南部」夏季菜單。（圖／迷客夏提供）
▲2024迷客夏「中南部」夏季菜單。（圖／迷客夏提供）

開工咖啡「買一送一」整理包！星巴克、黑沃、85度C、西雅圖優惠

開工4大超商通路「咖啡買一送一」最優惠！7-11、全家第二杯半價

7-11水蜜桃牛奶霜淇淋「買一送一」拚全家！夏天開喝楊枝甘露冰沙

天氣熱爆！義美「草莓泡芙」聖代霜淇淋買一送一　哈根達斯也半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載