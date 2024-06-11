獨／手搖飲「迷客夏」明漲價！業者認：新菜單「神級飲料」貴5元

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其中，以北部菜單為例，被稱為「神級飲料」的「娜杯紅茶」貴了5元，大杯從35元調整成40元；使用同款茶底的「娜杯紅茶拿鐵」無論中、大杯都貴5元，從50元調整成55元，售價明起漲5元的還有「冬瓜麥茶」從45元調整成50元、「冰萃檸檬」則從55元調整成60元。雖然調漲的品項不多，但愛喝手搖飲料的民眾，荷包可能又要變瘦一些了。
官方回應《NOWnews今日新聞》：「迷客夏於每年夏冬兩季，因應季節進行菜單品項調整。今年迷客夏在飲品創新和穩定價格方面持續努力，以滿足消費者嚐鮮及高品質的期待；此次菜單新增15項新品，唯極少部分品項，為維持品質與風味，並因應門店營運需求作售價調整。」
事實上，每年於夏天及冬天調整季節性飲品及菜單的迷客夏，今預告將於明天6月12日，重磅推出2024夏季菜單，3大系列15支新品包括適合親子同飲的「無咖啡因系」輕纖蕎麥茶、輕纖蕎麥拿鐵，「夏日酸甜系」熟釀青梅綠、熟釀青梅檸、蜜桃烏龍（使用榮獲 2023 ITI 風味絕佳二星 獎章琥珀高峰烏龍茶）、蜜桃茉莉；還有鐵粉敲碗成功的「KUMO 雲奶霜」也升級回歸了。
被網友敲碗敲不停的KUMO雲奶霜，使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油製作出綿密輕盈的口感，融合自家綠光鮮奶及香甜蕎麥茶，喝得到尾韻淡淡的鹹甜蕎麥香，將可搭配7款茶品（伯爵/大正/娜杯紅茶、綠茶、烏龍、青茶、麥茶）與2款特調（蜜桃茉莉/蜂蜜青梅），並撒上穀物麥香的烤蕎麥粒增添風味；這次迷客夏還正式開賣小牛可可伯爵拿鐵雪糕、柳丁綠茶冰棒、愛文芒果歐蕾冰淇淋、紅茶拿鐵冰淇淋共4款夏日牧場鮮奶冰，幫大家好好消暑。
而知名手搖飲料「50嵐」南區門市，才於6月1日正式調漲價格，包括高雄、屏東、台南、台東等門市都在漲價行列，除了純茶類未調整價格，其餘品項皆調漲5元。