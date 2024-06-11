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《工作細胞》真人版電影！佐藤健為戲全身塗白　永野芽郁被他笑翻

▲佐藤健（右）與永野芽郁（左）2人睽違6年再度攜手演出，這次將挑戰知名動漫改編的《工作細胞》真人版電影，佐藤健為扮演「白細胞」因此必須將身體全身塗白，讓飾演「紅血球」的永野芽郁表示，整部戲最具挑戰的部分，是看著全身塗白的佐藤健不笑場。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲佐藤健（右）與永野芽郁（左）2人睽違6年再度攜手演出，這次將挑戰知名動漫改編的《工作細胞》真人版電影，佐藤健為扮演「白細胞」因此必須將身體全身塗白，讓飾演「紅血球」的永野芽郁表示，整部戲最具挑戰的部分，是看著全身塗白的佐藤健不笑場。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）

記者楊慧玲／綜合報導

超夯動漫《工作細胞》日前宣布將改編真人版電影，主角則由佐藤健、永野芽郁主演，分別飾演白血球、紅血球。飾演「紅血球」的永野芽郁受訪時透露拍攝這部片最大的挑戰，就是看到全身塗白的「白血球」佐藤健時，必須忍住不笑場。本片也以細胞作為題材，今（11）日召開記者會，也發放僅1公厘高，號稱「世界上最小的海報」給現場媒體，並表示該海報需要透過顯微鏡去觀看，已經去申請金氏世界紀錄。

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▲電影《工作細胞》今日召開記者會，為現場媒體展示號稱「世界上最小的海報」。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲電影《工作細胞》今日召開記者會，為現場媒體展示號稱「世界上最小的海報」。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
《工作細胞》真人版電影由與阿部寬一同合作過電影《羅馬浴場》的導演武內英樹執導，並由《輝夜姬想讓人告白》的編劇德永友一執筆，改編清水茜的漫畫。《工作細胞》故事內容是將人體內的細胞擬人化，描寫各種細胞在人體內各司其職、與病菌戰鬥的故事。

佐藤健與永野芽郁2名主演，繼2018年的NHK晨間劇《半邊藍天》後再續前緣，佐藤健為了飾演「白血球」，需要從頭到腳全部塗白，永野芽郁在開拍第1天一見到佐藤健就忍不住在片場爆笑。佐藤健則開玩笑地表示自己隨著白化過程，覺得越來越爽快：「這才是我真正的模樣，終於和真實的自己相遇了！」

▲永野芽郁（左）與佐藤健（右）2人睽違6年再度合作。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲永野芽郁（左）與佐藤健（右）2人睽違6年再度合作。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
《工作細胞》真人版電影預告片中，可見佐藤健與病菌作戰時展現帥氣、俐落的身手，佐藤健表示自己自從《神劍闖江湖》真人版後，就沒再拍過武打戲，因此這次努力打得比《神劍闖江湖》更精采。佐藤健也透露，《工作細胞》中有加上爆破戲：「覺得自己當演員打拼到現在，就是為了演這個角色，可以說是集大成！」

▲飾演「白細胞」的佐藤健表示自己自《神劍闖江湖》後就沒有再拍過打鬥戲，因此這次特別賣力。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲飾演「白細胞」的佐藤健表示自己自《神劍闖江湖》後就沒有再拍過打鬥戲，因此這次特別賣力。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲飾演「紅血球」的永野芽郁認為，整部戲最難的地方就是看著全身塗白的佐藤健還必須保持鎮靜。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲飾演「紅血球」的永野芽郁認為，整部戲最難的地方就是看著全身塗白的佐藤健還必須保持鎮靜。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲永野芽郁在戲中飾演努力工作的「紅血球」。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）
▲永野芽郁在戲中飾演努力工作的「紅血球」。（圖／翻攝自電影《工作細胞》官方X）

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