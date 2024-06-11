新壽遭搜索、前董座吳東進被約談 金管會：有掌握但不評論個案
新光金控旗下新光人壽今（11）日傳出遭搜索，檢調懷疑新光投資的新板傑仕堡涉及不法，全案依違反保險法等罪偵辦中，甚至前董事長吳東進也被約談。對此，新壽表示將發布重訊說明。金管會則表示，有掌握此案，但因檢調已在偵查中，金管會不做評論。
記者顏真真／台北報導
據了解，新壽在新板特區打造「傑仕堡有氧園區」，帶進集團資源，包括醫療、保全以及傑仕堡商旅專業的酒店式管理服務，卻爆出興建規劃過程遭人檢舉可能涉及工程經費灌水弊案，檢調今依涉犯保險法等罪嫌約談吳東進等人，但對於案情，新北檢表示目前仍不便說明。
對此，金管會今日下午表示，對此這案件有掌握，但因檢調偵查中不做評論。其實，金管會在2022年3月就因新壽旗下新板傑仕堡的出租交易違反多項缺失，包括承租戶裝修費用由公司負擔等，對新壽開罰新台幣300萬元，且3年內不得新增與新光傑仕堡健身公司等6家公司暨吳東進所投資的關聯事業，有授信或授信以外的其他交易，當時新壽董事長潘柏錚也被減薪 30%，為期3個月。
如今，檢調針對2年前金管會開罰案件進行搜索，新光有無回報？金管會再次強調，這就是檢調案件偵查的程了，金管會不評論這個個案。