曾拍「火車逃票、吃霸王餐」影片 24歲爭議網紅當選歐洲議員
▲來自賽浦勒斯的網紅帕納約托（Fidias Panayiotou），靠著年輕選票支持、當選新一屆歐洲議員。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
楊智傑／綜合報導
2024-06-11 17:19:25
第10屆歐洲議會（European Parliament）選舉結果出爐，改選結果主要由中間派取得最多席次，但極右陣營席次增加的結果也掀起外界廣泛關注，其中一個引人注目的焦點是來自賽浦勒斯，年僅24歲、專拍惡搞影片的年輕YouTube網紅「Fidias」也成功當選，成為賽普勒斯國內6位歐洲議會議員歐洲議員（MEP）之一。
賽浦勒斯的「百萬級YouTuber」Fidias擁有262萬YouTube訂閱數和24.3萬的Instagram追蹤人數，最一開始他靠「擁抱全球100位名人」（I Hugged The World's Top 100 Celebrities）的影片，包含科技大亨馬斯克等，吸取1500萬點閱爆紅，接著又接連推出幾支高人氣影片吸引大量人氣；然而他也曾因在日本旅遊時拍攝「不花錢遊玩」影片，教人吃飯店的霸王餐自助早餐、逃避火車查票等鑽漏洞行為。
英國廣播公司（BBC）報導指出，本名為帕納約托（Fidias Panayiotou）的Fidias曾自稱是「專業犯錯者」，毫無政治經驗的他今年1月宣布以獨立身分參選歐洲議會議員，但選戰期間坦言自己「沒投過票也不懂政治」，只是無法忍受歐盟繼續由「書呆子」領導，因此參選目標並非設定為勝選，而是激起年輕人參與政治。
而他的高人氣實際也轉化成選票，根據賽浦勒斯電視台（CyBC）的開票結果顯示，帕納約托在賽浦勒斯贏得19.4%選票、位列第三名，篤定當選歐洲議員（MEP），其中18至24歲年輕選民佔4成、25至34歲的青壯年選民則佔28%，排名僅次於獲得25%選票、取得2席議員的右派民主大會黨（DISY）。
對於這個選舉結果，帕納約托本人也稱結果令人震驚，他也賽浦勒斯電視台表示，這次選舉結果應該被國內各政黨視為警訊，「他們必須現代化，傾聽人民的聲音。」