名家論壇》朱駿／廢除或凍結考試與監察兩院真能解決問題嗎？

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為了免除機關首長考試用人偏頗出題，私下暗助屬意或特定黨派人選，或善自隨意更改銓敘資格，任用私人，以致影響文官中立的基本要求，也會破壞依法行政的素質。是故，獨立的考試權能更超然公平思考設計公務體系的銓敘、保障、撫卹、退休、人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎等法制事項，應該是比較周到公平的安排，應該是好事，若都交給行政權，有濫權的風險。
其次，立法院、司法院、監察院的這些事項若由行政院掌控，會讓行政權過於膨脹，牽制它權；若授權各院自理，很可能各院基於自身的利益，不多久就會搞出一國多制的現象，有失公平，還是由獨立出來的考試權進行總體規劃管理較科學。若有不足之處應該加以補強或提高對考試院的要求。最大的問題應在總統提名考試院長、副院長與委員的權力，應將其廢止，改由立法院與監察院兩院聯席會議提名表決，減少考試院長、副院長、委員被特定政黨完全把持的情況，才能俱備獨立的門檻條件。
至於現在的監察權，《憲法增修條文》第 7 條「監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，不適用憲法第九十條及第九十四條有關同意權之規定。」由於監察委員表現不佳，就有不被需要的疑慮。
問題是，「彈劾、糾舉及審計權」歸併到民意機關立法院合不合適？獨立出來有沒有好處？
《憲法增修條文》第 7 條第3項「監察院對於中央、地方公務人員及司法院、考試院人員之彈劾案，須經監察委員二人以上之提議，九人以上之審查及決定，始得提出，不受憲法第九十八條之限制。」立法委員或民意代表不在彈劾之列，很奇怪，如果連總統副總統都可彈劾，為何我們不能創新制度，讓立法委員或民意代表也在可被彈劾與糾正之列？立法院需不需要有選舉與司法之外的監督？鑒於我們立法委員長期的表現普遍窳爛，口碑極壞，獨立的監察權顯然是有客觀需要的，如果這些權力再合併到立法院，立委就會更加囂張，胡作非為，政治更亂。
《憲法增修條文》第 7 條第5項「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」現在顯然沒做到這一點，這是根本問題，因為照目前的制度，監委是依附總統的權力而生，必在黨派之內，不俱備獨立的條件，就無法「超出黨派以外」。我們應該要大膽創新制度，為何監察委員不能用民選的，多選幾名，例如，每縣市都各選兩名，院長由委員互推？一任8年，不得二度參選，這樣一來總統的手不能伸進監察院，就比較容易有獨立性。
監察院底下是不是可以設立一個獨立行使職權的廉政稽查部，主管人員採10年任期制，不得連任，一旦任命，監委也莫奈其何，可以類似香港廉政公署一樣獨立行使職權？沒有一個乾淨的社會大環境做基礎，政治很難清廉。香港廉政公署對社會單位如企業、民間團體組織與個人的貪腐都有司法偵查權，這是提升社會素質的好方法之一。
有人或許會說我們已有檢察官、廉政署、調查局等單位了，不必再多設置廉政單位。其實，檢察官、廉政署、調查局等單位都在法務部，受執政者的權力制約非常大，查察貪腐的功能不易穩定發揮，包庇權力的現象屢屢可見。這種單位最好分屬不同系統，多角度偵查，互有競爭，也相互監督調查，好處很多。監察院不能只監督別人，卻不受人監督，立法院應該擁有對監察委員的糾舉、彈劾與審計的權力，讓監察院來自民意的同時也受民意監督。
考試院與監察院的問題出在設計不良，配套不周，不在其它。主張台獨者一直想把考、監兩院廢除，以為這樣就是「新憲法、新國家」。其實，兩岸鬧到現在這種地步，台灣繼續瞎整，只會敗壞自己的力量，一旦惹出非我可控的大麻煩，什麼憲法都沒用的。
無論如何，要廢除、凍結或要補強考試與監察兩院，不修憲是不可能的。今天台灣政治最大的問題在總統制，而且總統的權力特大，可以掌控司法院與行政院，甚至完全執政時可以掌控立法院的情況下，去掉考試與監察兩院就是三權分立了嗎？總統的權力特大的問題不根除，社會容易二元激化對立，只問立場與利益，不講道理與正義，只有越來越多不斷激化的盲目衝突，政治發展永遠會停滯不前或歪邪扭曲。看看全世界，有那一個總統制國家包括美國，其內政搞得好的嗎？
支持台獨者若以為廢五權改三權可以彰顯台灣「新憲法，新國家」的獨立建國形象，應該將「超級總統制」修改成更符合民主多元代表性、更能暴露政治隱私、更能照顧多方利益以致社會容易和諧的「內閣制」，更能彰顯獨立建國的形象吧？如果只在三權或五權上做文章，顯然是沒抓到事物之本質與核心。
●作者：朱駿／時事評論人
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