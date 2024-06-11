馬拉威副總統墜機身亡「機上10人全罹難」　原為下屆總統熱門人選

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據悉，機上除了齊里瑪之外，還有另外9名人員，其中包含馬拉威前第一夫人穆魯齊（Shanil Dzimbiri）。
據悉，由於當時天氣惡劣，空中交通管制警告飛行員不要嘗試降落並且進行調頭，隨後空中交通管制就與飛機失去聯繫，不久後就從雷達上消失。
但在搜救人員出動進行搜索數小時後，馬拉威總統府稍早發出最新聲明證實，機上10人全數罹難。聲明中稱，在奇坎加瓦森林（Chikangawa forest）發現了齊里瑪搭乘的飛機殘骸，「不幸的是，機上所有人員均在事故中罹難。」
馬拉威總統查克維拉（Lazarus Chakwera）表示，向副總統家屬和所有遇難者表示最深切的哀悼，他並宣布舉國哀悼，全國降半旗至罹難者舉辦葬禮。
總統大選前傳憾事 馬拉威副總統齊里瑪罹難
現年51歲的齊里瑪與妻子瑪麗（Mary Chilima）育有兩個孩子，在從政之前，他曾在聯合利華和可口可樂等跨國公司擔任重要領導職務。齊里瑪是馬拉威政壇關鍵人物，自2014年起擔任馬拉威的副總統，過往以打擊腐敗、繁榮馬拉威具有盛名，同時也是馬拉威2025年總統大選的熱門人選，卻在總統大選前發生憾事。
近來頻傳國家領袖遭遇航空事故。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日時搭乘直升機，因遭遇惡劣天候，墜毀於國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲，此事震驚國際社會。