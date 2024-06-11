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馬拉威副總統墜機身亡「機上10人全罹難」　原為下屆總統熱門人選

▲非洲國家馬拉威副總統齊里瑪10日搭乘飛機，但飛機起飛後隨即失聯，後續馬拉威總統辦公室證實機上10人全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）
▲非洲國家馬拉威副總統齊里瑪10日搭乘飛機，但飛機起飛後隨即失聯，後續馬拉威總統辦公室證實機上10人全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

非洲國家馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）10日搭乘飛機，預定在同日早上抵達該國北部的國際機場，但飛機起飛後隨即失聯，馬拉威總統查克維拉（Lazarus Chakwera）隨即下令展開搜救行動。但最新消息指出，總統辦公室證實，齊里瑪以及同班機的9人全數罹難。

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根據《The Sun》報導，馬拉威副總統齊里瑪在當地時間10日早上9點17分搭乘飛機，從首都里朗威（Lilongwe）出發，預計於當地時間早上10點降落於該國北部的姆祖祖國際機場（Mzuzu International Airport）。但在起飛後不久，飛機便從雷達中消失。

據悉，機上除了齊里瑪之外，還有另外9名人員，其中包含馬拉威前第一夫人穆魯齊（Shanil Dzimbiri）。

▲非洲國家馬拉威副總統齊里瑪10日搭乘的飛機失事，齊里瑪及同行的9人罹難。圖為事發前一日，齊里瑪從韓國返國後，在馬拉威首都里朗威與官員致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲非洲國家馬拉威副總統齊里瑪10日搭乘的飛機失事，齊里瑪及同行的9人罹難。圖為事發前一日，齊里瑪從韓國返國後，在馬拉威首都里朗威與官員致意。（圖／美聯社／達志影像）
據悉，由於當時天氣惡劣，空中交通管制警告飛行員不要嘗試降落並且進行調頭，隨後空中交通管制就與飛機失去聯繫，不久後就從雷達上消失。

但在搜救人員出動進行搜索數小時後，馬拉威總統府稍早發出最新聲明證實，機上10人全數罹難。聲明中稱，在奇坎加瓦森林（Chikangawa forest）發現了齊里瑪搭乘的飛機殘骸，「不幸的是，機上所有人員均在事故中罹難。」

馬拉威總統查克維拉（Lazarus Chakwera）表示，向副總統家屬和所有遇難者表示最深切的哀悼，他並宣布舉國哀悼，全國降半旗至罹難者舉辦葬禮。

總統大選前傳憾事　馬拉威副總統齊里瑪罹難

現年51歲的齊里瑪與妻子瑪麗（Mary Chilima）育有兩個孩子，在從政之前，他曾在聯合利華和可口可樂等跨國公司擔任重要領導職務。齊里瑪是馬拉威政壇關鍵人物，自2014年起擔任馬拉威的副總統，過往以打擊腐敗、繁榮馬拉威具有盛名，同時也是馬拉威2025年總統大選的熱門人選，卻在總統大選前發生憾事。

近來頻傳國家領袖遭遇航空事故。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日時搭乘直升機，因遭遇惡劣天候，墜毀於國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲，此事震驚國際社會。

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