張學友染RSV停唱3場！台大醫黃立民：嬰兒感染「後遺症恐留10年」
「歌神」張學友因感染呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus, RSV），緊急停辦演唱會。事實上RSV除了老年人與患有呼吸道共病族群外，1歲以下嬰兒更是高危險群。台大兒童醫院前院長、小兒科教授黃立民表示，嬰兒感染後易出現呼吸困難、發紺、缺氧等症狀，甚至引發肺炎與支氣管炎等併發症，且可怕的是，後遺症影響恐長達10年，提醒家長應該要謹慎預防。
記者周淑萍/綜合報導
張學友日前在演唱會前夕宣布，自己因感染RSV，不得不停辦演唱會，粉絲雖然感到失望，但還是衷心的祝福偶像可以早日康復。黃立民醫師表示，RSV是一種各年齡層都可能感染的病毒，常見於嬰幼兒族群，症狀包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數會在1到2週內康復，但對於是1歲以下嬰兒與患有慢性病的長者，感染RSV後住院風險較高。
RSV感染的嚴重程度與肺容量成反比，醫師指出，1歲以下嬰兒因肺功能尚在發育，支氣管如筆尖般狹窄，感染後會導致呼吸困難且急促和氧氣濃度降低，嚴重症狀可能出現缺氧、發紺、肋骨下凹陷，需住院治療，住院率高達腸病毒的7倍；此外，嬰兒感染RSV會因為呼吸不順暢而影響進食、睡眠等日常作息，導致脫水或營養不足，對於復原更加不利。
根據黃立民醫師觀察，超過8成的RSV住院為健康足月的嬰兒，因此RSV可說是1歲以下嬰兒的最大威脅。此外，RSV具有高度傳染性，每位感染者可傳染給4位嬰兒，在產後護理之家、托嬰中心等場所，不時會發生群聚感染事件。對嬰兒造成的影響不僅於患病期間，感染過RSV無法帶來終生免疫，更可能留下氣喘、反覆性喘鳴等長期後遺症，恐損害呼吸道功能持續長達10年，影響孩子的童年。
黃立民醫師表示，家中如有年幼嬰兒，除了要注意月子中心、托嬰場合的感染控制外，也建議盡量減少出入人潮密集的場合，當家人有感冒症狀時也要隔離避免傳染給嬰幼兒。而最好的預防方式是讓嬰兒接種單株抗體，可預防RSV感染及重症。一旦嬰幼兒出現高燒、呼吸短促、有喘鳴聲、活動力變差等情形，一定要盡快就醫，如併發肺炎、細支氣管炎等下呼吸道感染，造成的傷害與影響甚鉅，家長應重視疾病預防。