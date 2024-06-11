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風波過了！韓反貪機構認定　第一夫人收名牌包「無違法行為」結案

▲韓國第一夫人金建希過去收受迪奧包因而引發爭議，隨著事情越演越烈，恐衝擊韓國總統尹錫悅以及執政黨國民力量黨的選情。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國第一夫人金建希過去收受迪奧包因而引發爭議，隨著事情越演越烈，恐衝擊韓國總統尹錫悅以及執政黨國民力量黨的選情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國第一夫人金建希（Kim Keon-hee）昔日收受名牌包的「迪奧包醜聞」導致總統尹錫悅深陷爭議，金建希更從大眾視野消失長達4個月，直到上月尹錫悅才對此向公眾道歉，不過根據韓國廉政機關「國民權益委員會」近期聲明，此事最終將以「無違法行為」結案。

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根據《韓聯社》報導，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在去年12遭韓國民團向「國民權益委員會」檢舉收受旅美牧師崔在英贈送價值約300萬韓元的名牌包，過程被崔在英佩戴的手表內置攝錄機偷拍，事件曝光後尹錫悅受到民眾與在野黨大肆批評，金建希更有一段時間從未公開露面，疑似「避風頭」的行為也受到不少關注。

▲北韓12日發射火箭砲，南韓總統尹錫悅（前右）與夫人金建希（前左）同一日下午前往電影院看電影遭到批評。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國總統尹錫悅（前右）與夫人金建希（前左）。（圖／翻攝自韓聯社）
不過韓國國民權益委員會指出，針對此案委員會已經進行審議，副委員長鄭勝允稱委員會基於韓國現行的《禁止不正當請託與收受財物法》（或稱《反貪法》）當中，並無涉及「公職人員配偶」的處罰規定，因此決定相關調查已經終結。

韓國《反貪法》當中僅禁限制公職人員配偶「不得在涉及職務下」收取單次價值1百萬韓元（約新台幣2.3萬元）或一年超過3百萬韓元的物品，而委員會結案結果也提到，在調查部門無新證據或無法確認是否存在其他違法行為，無須進一步調查時可進行結案。

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