「俗又大碗」醫療險快沒了？金管會：尊重各公司經營策略考量
金管會改革實支實付醫療險，未來將採取「損害填補」原則，業者在年初也陸續停售或限縮副本理賠投保規定，並陸續進行改版，現在就連住院醫療險、意外醫療險及失能險也一併調整，富邦人壽就宣布將於7月下架12張保單，是否進一步引發停售潮引關注，「俗又大碗」醫療險將消失。不過，對此，金管會今（11）日表示，各公司有些停售商品，與實支實付新制無關，也尊重各公司經營策略考量。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局表示，保險商品停售，屬於公司經營策略考量，尊重各公司決定，各公司有些停售商品，也與實支實付新制無關，像失能險就與實支實付無關。
對於富邦人壽7月一口氣下架12張商品，保險局說，初步了解有些商品是有策略考 ，因應未來接軌IFRS 17有做一些調整，有些是風險控管考量，有些則是銷售情況不好進行調整。
今年6月底是否還有停售效應？保險局指出，初步了解副本理賠在年初業界都已停賣，不會有什麼停售效應，因有些6月底才停售，應是通路合約考量，商品下架要有一定期間，也通知通路才能進行，可能是這樣的考量。
至於民眾擔心「俗又大碗」的醫療險將消失，保險局重申，商品停售與否，這跟公司經營策略有關，尊重各公司商業判斷。不過，對於實支實付新制何時上路？保險局表示，由於6月6日與業者開會研商時，有業者希望有緩衝期，已請產險公司及壽險公會討論後，再把共識提報金管會，目前公會還在討論，目前還沒有進一步的訊息。