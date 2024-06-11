陳匡怡自爆曾被他追求！張孝全認「是以前的事」 曝老婆真實反應
《誰是被害者：第2季》將於本（6）月21日上線，除了原班底張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，這一季還加入了蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，今（11）日張孝全、許瑋甯、蘇慧倫、李沐出席媒體聯訪。張孝全被問到，先前被台大五姬的陳匡怡爆料，曾追求過女方，張孝全也簡短回應：「這是以前的事情，（老婆）沒有多說什麼。」
記者吳昕蓓／台北報導
張孝全飾演的亞斯伯格症前鑑識官方毅任，在劇中和飾演女兒曉孟的李沐一起努力展開新生活，但卻對女兒無計可施，在現實生活中，他面對5歲兒子也很無奈，直呼對方是「話癆」，跟兒子相處需要很大的耐心，他敷衍還會被發現，但自己隨著年齡增長，加上受到兒子影響，連帶他自己也變得比較多話，連一旁的「學姊」蘇慧倫都認證：「你比以前話多，確實有改變。」
張孝全透露，他有時候拍戲進入角色，會無法抽離情緒，就會希望自己先消化完再和兒子相處，怕會對對方不耐煩，「這樣不好。」由於拍攝這部片比較沈重，張孝全還先將家人送出國去2個月，不希望自己影響到家人，表示老婆滿開心的，也很習慣他會有拍戲狀態。今年（2023）年初，陳匡怡爆料他「追求未果」，他臉色僵硬表示，這已經是很久以前的事了，老婆並沒有特別說什麼。
由於張孝全和許瑋甯在第二季的關係升級，兩人之間開始出現溝通問題，許瑋甯透露他們有一場在車內吵架的戲，兩人一起討論怎麼說會真正讓女生生氣，最後張孝全提議：「我以為我們很好」，果然一秒讓許瑋甯爆怒，「就真的生氣下車，因為會真的很氣！溝通就溝通，講出我以為，就是活在你自己的世界啊！」張孝全也撇清，自己在現實生活中不太會說到這三個字。
不僅如此，蘇慧倫在劇中飾演法醫，在開拍前有先和真正的法醫接觸，向對方討教，但因為對方無預警播放驗屍照片，讓她嚇了一大跳，儘管沒有到需要收驚的地步，在拍攝期間卻還是做過惡夢，因為現場的場景實在太逼真，李沐在這一季成為「命案現場清潔師」，也被逼真的現場佈置震撼到，表示美術組還放了蛆在床底，增加真實感，還好她原本就喜歡蟲，不會特別害怕，反倒是要演嘔吐戲，劇組給她一整口燕麥粥，她才出現反胃的感覺。