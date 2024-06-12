蝦皮賣家懇求客人「別說謝謝」！無奈原因全說了：直接已讀沒關係

「文創股長」連續2週牽手華山原創町　率近50個品牌前進耍廢市集

▲圖文IP孵育品牌「文創股長」將以全新形象在華山首次亮相。（圖／橘子集團提供）
▲圖文IP孵育品牌「文創股長」將以全新形象在華山首次亮相。（圖／橘子集團提供）

記者林莞茜／綜合報導

由橘子集團圖文IP孵育計畫的「文創股長」，將在6/15、6/16以及6/22、6/23連續兩個週末，以全新品牌形象在華山1914文創園區首次亮相，可愛的微笑模樣、慵懶地躺在華山草坪，一眼看上去就令人心花朵朵開，熱愛藝文的「文創股長」這回帶著計畫裡的 IP 小夥伴們一起大搞創意，翻玩華山古蹟建築，在各個角落留下趣味驚喜，等著民眾來挖掘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「文創股長」與華山1914文創園區聯手打造全台最大耍廢現場「華山原創町 耍廢計畫Lazy Plan」，集結近50個文創IP品牌大玩插畫、視覺藝術、創意市集等， 而「文創股長」也揮汗號召各路 IP 角色，可愛的、療癒的、萌的、Ｑ的、怪的、潮的應有盡有，透過他們的創作，各自解讀「耍廢」的含義，像是日系可愛療癒擔當「茶浣熊」來到華山沈浸在慵懶的氛圍中，放鬆得一不小心就忘記隔天要交稿；喜愛用螢光、對比色系，風格充滿科幻、蒸汽波、復古未來感的「CHOCHO」想讓大家知道，有時候原地佇足不前，是因為想在此刻多陪大家一點。

▲「文創股長」率領 IP 集體耍廢，由左上至右下分別為緩緩、天柴Bulu、CHOCHO戳戳、小心臟、安怎？Ann-Nua、恐龍的房間、茶浣熊、小圓麵包、包大姊（圖／橘子集團提供）
▲「文創股長」率領IP集體耍廢，由左上至右下分別為緩緩、天柴Bulu、CHOCHO戳戳、小心臟、安怎？Ann-Nua、恐龍的房間、茶浣熊、小圓麵包、包大姊（圖／橘子集團提供）
擁有豐富情感讓周遭一切都變可愛的「小心臟」覺得無所事事也可以很美好；形象陽光、溫暖、親和力兼具的「FRODOG 小圓麵包」表示來到華山，就好好吃好好玩好好睡，專心耍廢也是一種藝術；喜歡創造反差萌且ㄎㄧㄤ東西的「安怎？Ann-Nua」筆下的奇異鳥本身就是慵懶的生物，華山簡直就是他們的耍廢天堂。

除此之外，活動期間還有多款IP全新商品，希望可以民眾脫掉煩惱、甩開壞情緒，一起逛到躺平、一起無所事事，把好東西和好心情通通打包帶回家。

▲「河童先森」與「起司貝爾」新品亮相（圖／橘子集團提供）
▲「河童先森」與「起司貝爾」新品亮相（圖／橘子集團提供）

Foodie Chest吃貨盒子攜手緩緩推聯名餐盒　6/8一日店長快閃獨賣

橘子集團1到5月營收49.6億、年增12%　「波拉西亞戰記」6/13上市

人氣端遊、手遊職業改版掀熱度　橘子集團4月營收8.9億、年增17%

橘子集團出售樂點16%股權予網銀　鎖定拓展泛娛樂金流服務

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代