「文創股長」連續2週牽手華山原創町 率近50個品牌前進耍廢市集
由橘子集團圖文IP孵育計畫的「文創股長」，將在6/15、6/16以及6/22、6/23連續兩個週末，以全新品牌形象在華山1914文創園區首次亮相，可愛的微笑模樣、慵懶地躺在華山草坪，一眼看上去就令人心花朵朵開，熱愛藝文的「文創股長」這回帶著計畫裡的 IP 小夥伴們一起大搞創意，翻玩華山古蹟建築，在各個角落留下趣味驚喜，等著民眾來挖掘。
記者林莞茜／綜合報導
「文創股長」與華山1914文創園區聯手打造全台最大耍廢現場「華山原創町 耍廢計畫Lazy Plan」，集結近50個文創IP品牌大玩插畫、視覺藝術、創意市集等， 而「文創股長」也揮汗號召各路 IP 角色，可愛的、療癒的、萌的、Ｑ的、怪的、潮的應有盡有，透過他們的創作，各自解讀「耍廢」的含義，像是日系可愛療癒擔當「茶浣熊」來到華山沈浸在慵懶的氛圍中，放鬆得一不小心就忘記隔天要交稿；喜愛用螢光、對比色系，風格充滿科幻、蒸汽波、復古未來感的「CHOCHO」想讓大家知道，有時候原地佇足不前，是因為想在此刻多陪大家一點。
擁有豐富情感讓周遭一切都變可愛的「小心臟」覺得無所事事也可以很美好；形象陽光、溫暖、親和力兼具的「FRODOG 小圓麵包」表示來到華山，就好好吃好好玩好好睡，專心耍廢也是一種藝術；喜歡創造反差萌且ㄎㄧㄤ東西的「安怎？Ann-Nua」筆下的奇異鳥本身就是慵懶的生物，華山簡直就是他們的耍廢天堂。
除此之外，活動期間還有多款IP全新商品，希望可以民眾脫掉煩惱、甩開壞情緒，一起逛到躺平、一起無所事事，把好東西和好心情通通打包帶回家。