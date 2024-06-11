蝦皮賣家懇求客人「別說謝謝」！無奈原因全說了：直接已讀沒關係

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一位蝦皮賣家在社群《Threads》上分享了一個冷知識，從賣家的視角來說，會希望買家「不要跟賣家說謝謝，或是一直傳貼圖」，理由是若他們不進行回應的話，很有可能導致聊聊率扣分。
原PO也無奈表示，很感謝買家很有禮貌，但其實說謝謝、傳貼圖帶來的困擾已經不小，「有時候300則聊聊就有一半都是要回覆謝謝！現在真的很容易聊聊過期就要被扣分嗚嗚，問完問題可以直接已讀沒關係的！」完整貼文曝光後，吸引超過1萬多名網友按讚回應，「真的長知識，想說為什麼賣家都喜歡一直回」、「這個扣分機制超煩，我是賣家也是買家，已經被扣到57%了」、「真的很麻煩，搞得人好累」、「我就是妳說的很有禮貌的買家，詢問完都會跟賣家說謝謝，下次不會了」、「有時候你回了客人的訊息，客人過了三小時或更久才看到，回一個謝謝，你以為不用再回他，結果隔天蝦皮就跳說你超時回覆了」。
蝦皮聊聊回應機制判定曝光！超過12小時候別再回了
事實上，針對聊聊回應率的判定，蝦皮賣家幫助中心也有明確指出，若賣家在12小時內沒有回覆，或是12小時後才回覆，都將視為延遲回覆，這將降低聊聊回應率，但若在12小時內，若您有回覆，這期間您和買家之間後續的聊聊不會影響回應率，因此賣家無需在對話中成為最後一個回覆的人以維持其回應率。
不過蝦皮也提到，若買家「超過12小時」又再傳送訊息，這則訊息將被視為新的一則訊息並算入聊聊回應率內。因此未來在蝦皮上購物，若拿到貨品沒有問題，但又忘記與賣家說謝謝的話，記得超過12小時就別再回了，避免造成賣家方的困擾。