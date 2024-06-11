75歲翁欲申請開「男同俱樂部」 反遭巴基斯坦政府送進精神病院
受到伊斯蘭宗教影響，巴基斯坦社會對於LGBTQ等性少數族群的看法仍相當保守，該國《刑法》更將同性戀性行為視為犯罪。外媒指出，當地一名75歲男子為了在巴基斯坦建立一個性少數族群的避風港，打算開設一家俱樂部，且向當局承諾禁止顧客在室內發生性行為，但消息曝光後仍掀起大批反對聲浪，甚至被當局逮捕且送往精神病院接受治療。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《每日電訊報》、《the Print》等媒體報導，巴基斯坦男子吉亞尼（Preetum Giani）希望能在該國北部城市亞波特巴德（Abbottabad）設立一間俱樂部讓性少數能夠自由見面、交談的場所，他稱這間計劃開設的俱樂部名為「羅倫佐男同性戀俱樂部」（Lorenzo Gay Club），並強調當地嚴格禁止顧客在室內發生性行為，但可以接受親吻行為。
他在受訪時表示，自己希望能為巴基斯坦最被忽視的群體爭取權利，如果當局拒絕他的申請，他將訴諸法庭，並期望巴基斯坦法庭能像印度法庭一樣做出有利於同性戀者的裁決。
然而這個計劃在當地掀起強烈反對聲浪，一名巴基斯坦右翼政黨「巴基斯坦人民黨」（PATY）官員警告「如果申請通過，後果將非常嚴重」，另一名政客則稱如果這樣的場所真的開設，將會「去點燃汽油焚燒」；《每日電訊報》更發現巴基斯坦當局已經將吉亞尼逮補並強迫將其送往白沙瓦（Peshawar）精神病院接受治療，《ThePrint》則聯繫該家病院，證實了這個消息，但對方拒絕進一步評論。
在巴基斯坦，同性戀行為被視為非法，根據該國《刑法》第377條規定，違反所謂的「自然規律」進行性行為的人將面臨無期徒刑或2年以上、10年以下的有期徒刑。對此，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）則指出，巴基斯坦對同性戀行為的刑法規定「構成明顯違反國際人權法的行為」。