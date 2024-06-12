美國施壓以哈停火協議　納坦雅胡處境進退維谷

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聯合國安全理事會在6月10日通過由美國提出的以色列加薩停火決議，敦促成員國支持美國總統拜登在5月31日宣布的加薩三階段停火計劃。
安理會通過的這項以哈停火決議案為「完整與全面停火」，第一階段要求以哈雙方暫時停火6週，並以哈瑪斯手中的人質交換巴勒斯坦囚犯，援助物資進入加薩；第二階段則是以哈就達成永久停火進行談判，只要進行談判就繼續停火；第三階段為永久停火並聚焦重建加薩。
在安理會15個成員中，包括中國在內有14國投票支持美國起草的這項停火計劃，俄羅斯棄權。
儘管拜登將加薩停火協議視為以色列和平計劃，並聲稱以色列已接受這項協議。但是半島電視台(Al Jazeera)的文章分析，以色列聯合政府內部對停火協議的態度似乎存在嚴重分歧。
以色列反對派領袖、戰時內閣部長甘茨(Benny Gantz)與另一位戰時內閣部長埃森科特(Gadi Eisenkot)雖然支持這份停火協議，希望藉此儘早換回被綁架的以色列人質，但是以色列內閣的2位極右翼成員：財政部長斯莫特里赫(Bezalel Smotrich)和國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)已斷然拒絕停火協議，並威脅若是在未消滅哈瑪斯之前同意停火，將推翻政府。
以色列前高級外交官利爾(Alon Liel)指出，「拜登聲稱以色列同意停火協議，僅得到以色列戰時內閣的批准，而不是整個內閣的支持。以色列內閣包括控制國會權力平衡的極右翼政黨成員，若是沒有這些極右翼政黨成員的支持，納坦雅胡政府就會垮台」。
未消滅哈瑪斯就接受停火 以色列輸掉戰爭
此外，在聯合國安理會10日通過拜登版本的以哈停火協議之前，甘茨與埃森科特因為不滿納坦雅胡對加薩戰爭的做法，已從以色列戰時內閣辭職，並要求解散國會舉行大選，此舉對納坦雅胡在停火問題上帶來進一步的壓力。
如果納坦雅胡在未經內閣成員全體批准的情況下，同意任何停火計劃，他將很難維持他的執政聯盟。
以色列前總理歐麥特(Ehud Olmert)就拜登的停火協議向加拿大廣播公司新聞網(CBC News)表示，「接受該提案可能會導致納坦雅胡失去內閣成員和『政治夥伴』的支持」。
以色列前高級外交官員利爾指出：「對納坦雅胡來說，在沒有消滅哈瑪斯的情況下就宣布戰爭結束，意味著以色列輸掉了戰爭，並且從嚴格意義上來說，是在他的任內輸掉戰爭。」
因此，即使拜登政府在美國11月總統大選逼近，為了向國內選民展示急需的外交成果，持續升高對納坦雅胡政府的壓力，迫使其同意以哈停火。然而納坦雅胡此時也面對執政聯盟極右翼閣員拒絕接受停火的壓力，陷入進退兩難的困境。
是否接受停火協議以色列政局恐陷入動盪
加薩停火協議的另一方，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞(Sami Abu Zuhri)在11日發布聲明，宣布哈瑪斯接受聯合國的停火決議，並準備就細節展開談判。
正在中東斡旋以哈停火的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)對此表示，哈瑪斯支持聯合國的加薩停火決議，是一個「帶來希望的跡象」。
至於納坦雅胡接下來如何回應美國及國際社會要求接受停火協議的壓力。英國廣播公司(BBC)戰地資深記者波溫(Jeremy Bowen)分析，布林肯可能會極力敦促納坦雅胡接受安理會通過的以哈停火決議，藉此滿足數百萬以色列人民的願望，在更多的人質遇害之前讓他們安全返家。
然而如此一來，納坦雅胡可能別無選擇，只能押上政府垮台的風險舉行選舉，也將使得以色列政局進一步陷入動盪。
不過，就算是納坦雅胡政府接受安理會通過的停火協議，是否會確實履行也令人懷疑。
倫敦國王學院(King's College London)中東安全專家克瑞格(Andreas Krieg)認為，從加薩戰爭歷時的8個月期間，「每次拜登劃出『紅線』，納坦雅胡都會違反，並且都可以安然逃脫懲罰。」「因此，即使以色列同意這項停火協議的第一階段，外界也幾乎不相信他們會遵守第二階段的要求」。
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