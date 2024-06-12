蘋果神助攻！那指、標普500再創新高　市場靜待Fed決策

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蘋果週一宣布與OpenAI建立合作夥伴關係，整合ChatGPT與Siri，稍晚將把ChatGPT整合到iPhone、iPad和Mac電腦等蘋果作業系統中。分析師表示，蘋果公司正在加倍努力，在用戶已經熟悉的各種應用程式和服務中提供易於使用的人工智慧生成工具。
隨著蘋果公司股價創下歷史新高，大型科技股領漲股市。但銀行股仍面臨壓力，摩根大通和花旗集團等巨頭受到衝擊。
美國國債發行總額達390億美元，引發市場猜測週三的通膨數據將有助於聯準會今年降息。
彭博經濟評論的Anna Wong表示，「5月份的CPI報告看起來令人鼓舞，今年夏天可能會出現一系列類似的報告。這應該為聯準會在9月份開始降息奠定基礎。」
聯準會將在美東時間週三（12日、台灣時間週四凌晨）公布最新利率決策，外界普遍預期會按兵不動。本次會議市場的主要焦點將是聯準會的點陣圖和經濟預測摘要。在聯準會決定之前，投資人還將密切關注5月消費者物價指數。
據彭博調查的中值估計，41%的經濟學家預計聯準會將在點陣圖中發出兩次降息訊號，而同樣多的經濟學家預計聯準會將只降息一次或根本不降息。
Wolfe Research首席投資策略師森耶克（Chris Senyek）表示，儘管技術指標、經濟數據、通膨和全球央行發出的訊號好壞參半，但市場仍偏向上行。投資者『不能輸』的態度將在可預見的未來持續存在，因為他們相信經濟前景將會改善，同時聯準會將會降息。」
近幾周，多位聯準會官員表示，他們認為不急於降息，因爲通膨仍將持續，且經濟增長前景依然穩健。
其他焦點個股
通用汽車收紅1.35%至每股48.21美元。通用汽車批准了一項新的60億美元股票回購計劃，因為其主營業務盈利能力的提高和電動汽車的增長使該汽車製造商能夠向投資者返還現金。
波音公司5月份交付了24架商用飛機，其中包括19架737系列飛機，但零部件短缺和中國監管機構的新一輪審查使其最受歡迎飛機危機的復甦努力變得更加複雜。
特斯拉收低1.80%至每股170.66美元。特斯拉將於台灣時間6月14日凌晨舉行2024年股東大會，將就馬斯克560億美元的薪酬方案進行投票。
道瓊工業指數下挫120.62點或0.31%，收在38747.42點。
標普500指數小漲14.53點或0.27%，收報5375.32點。
那斯達克指數上漲151.02點或0.88%，收17343.55點。
費城半導體指數微漲2.98點或0.06%，收5365.38點。