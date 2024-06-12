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Energy TORO被控訴劈腿！前女友：我差點當小三　經紀人7字回應了

▲Energy TORO被前女友指控劈腿，她在不知情的情況下差點變成小三。（圖／記者葉政勳攝、Energy臉書）
▲Energy TORO被前女友指控劈腿，她在不知情的情況下差點變成小三。（圖／記者葉政勳攝、Energy臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

TORO（郭葦昀）為最殺男團Energy 5人中唯一單身的成員，今（12）日他被前女友爆料，曾經在與另一半論及婚嫁的狀態下，與女方搞曖昧甚至追求，讓不知情的前女友差點成為小三，以及交往期間TORO數度情緒失控，對此，TORO經紀人表示：「空穴來風不回應。」

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據《鏡週刊》報導，自稱TORO前女友的D小姐，透露2020年透過共同朋友認識TORO，對方常主動找她聊天、邀約出遊，自己一直以為TORO單身，直到彼此關係曖昧，TORO才告知有交往4年、論及婚嫁的企業家女友，但因為女方離過婚，父母反對這段戀情，最後TORO決定分手，轉而和D小姐在一起。對於舊情疑似重疊，TORO經紀人以「空穴來風」拒絕回應。

▲ 五月天怪獸嗆沒有臉書、IG的Toro：「自己不會申請帳號嗎？」（圖／翻攝五月天怪獸臉書）
▲TORO（前排右一）為Energy中唯一單身的人，對感情狀況相當低調。（圖／五月天怪獸臉書）
TORO從少女殺手變成熟型男，42歲的他至今感情狀態不明，日前被問到會不會有想結婚的念頭，TORO表示，私人的事情連工作同仁都不清楚，唯獨私底下會跟Energy成員分享，所以只有戰友知道他的私生活，回答相當低調。

而阿弟順勢好奇問「女友在你面前吃你討厭的橘子，你會生氣嗎」，Toro直言：「當然會！」補充說自己也不會跟那種個性的人交往。

▲《百味小廚神》祖孫情動人劇本，讓Toro憶起外公意外身亡 。（圖／紅衣小女孩股份有限公司提供）
▲TORO當年是Energy 5人中人氣最旺的成員，擁有一票女性粉絲 。（圖／紅衣小女孩股份有限公司提供）

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