紅海危機、全球運力吃緊　貨櫃三雄迎順風、5月營收皆成長逾4成

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陽明5月營收為新台幣169.25億元，月增13.25％、年增46.18％；累計今年前5月合併營收為756.71億元，年增27.02％。
陽明表示，受到紅海危機持續、惡劣氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率，根據Alphaliner統計，截至今年5月20日全球約有2.1%貨櫃船隊閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%屬於純閒置狀態，上次出現如此低迷船舶閒置率已經是2022年2月；亞洲主要轉運港口新加坡，亦受紅海局勢影響，作業需求大幅提升導致船舶等泊時間約需3-4天，如市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。
萬海5月營收為新台幣114.54億元，月增13.31%、年增40.14%，不僅連續3個月月增，也是連續第2個月站上百億元關卡，創17個月新高；累計今年前5月合併營收為491.79億元，年增17.48%。
萬海表示，受益於運價及運量穩步回升，5月份營收較上月及去年同期呈現增長，展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期營運穩健增長。
上海航運交易所綜合指數SCFI，截至2024年5月31日之當週指數數據為3045點，較上月上漲57%。西北歐線運價為每箱（20呎櫃）為3740美元，月增63%；地中海線運價為每箱4720美元，月增46%；美西線運價為每大箱（40呎櫃）6168美元，月增71%；美東線為每大箱7206美元，月增55%。