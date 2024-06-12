傳新光人壽傑仕堡涉弊！檢調執行搜索　前董座吳東進遭約談

那指、標普再創高　權值股帶頭衝、台股開盤上漲89點來至21881點

▲今（12）日台北股市開盤表現強勁，上漲89.13點、來到21881.25點，隨後在蘋概股帶頭領軍，漲點擴大逾百點，預估成交量為4100億元。（圖／NOWnews資料照）
▲今（12）日台北股市開盤表現強勁，上漲89.13點、來到21881.25點，隨後在蘋概股帶頭領軍，漲點擴大逾百點，預估成交量為4100億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（11）日漲多跌少，其中標普500指數和那斯達克指數續創新高紀錄，激勵今（12）日台北股市開盤表現強勁，上漲89.13點、來到21881.25點，隨後在蘋概股帶頭領軍，漲點擴大逾百點，預估成交量為4100億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤走高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.97點、來到262.32點，挑戰站上23年新高，預估成交量為860億元。

權值股漲跌互見，台積電開盤上漲7元、來到890元；鴻海開盤上漲3元、來到183.5元；聯發科開盤下跌5元、來到1265元。

聯準會昨日開始舉行聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，投資人謹慎等待利率決定，以及美國消費者物價指數（CPI）數據。不過隨著蘋果正式進軍AI領域，推動股價走高，激勵標普500指數和那斯達克指數續創新高紀錄。美股四大指數呈現漲多跌少，道瓊指數下跌120.62點或0.31%，收38747.42點；那斯達克指數上漲151.02點或0.88%，收17343.55點；標普500指數上漲14.53點或0.27%，收5375.32點；費半指數上漲2.98點或0.06%，收5365.38點。

科技五大天王集體收紅，Meta上漲0.97%，蘋果狂飆7.26%，創下2022年以來的最佳單日表現，市值增約2150億美元，是今年以來市值首次逼近微軟，Alphabet上漲0.92%，微軟上漲1.12%，亞馬遜上漲0.091%。半導體股漲跌互見，輝達下跌0.71%，AMD下跌0.86%，美光上漲0.19%，博通上漲1.43%，高通下跌0.4%，應用材料上漲0.79%，德儀下跌0.091%。

台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌1.46%，日月光ADR下跌0.18%，聯電ADR下跌0.23%，中華電信ADR上漲0.38%。

紅海危機、全球運力吃緊　貨櫃三雄迎順風、5月營收皆成長逾4成

安理會通過美版加薩停火協議　歐線集運合約報價跳水、航運股重挫

台版晶片法案4廠提申請　聯發科：並未受惠、盼財部擴大租稅抵減

今年前五月金管會開罰9890萬元、年增39%　以銀行局罰最重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代