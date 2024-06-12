那指、標普再創高　權值股帶頭衝、台股開盤上漲89點來至21881點

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權值股漲跌互見，台積電開盤上漲7元、來到890元；鴻海開盤上漲3元、來到183.5元；聯發科開盤下跌5元、來到1265元。
聯準會昨日開始舉行聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，投資人謹慎等待利率決定，以及美國消費者物價指數（CPI）數據。不過隨著蘋果正式進軍AI領域，推動股價走高，激勵標普500指數和那斯達克指數續創新高紀錄。美股四大指數呈現漲多跌少，道瓊指數下跌120.62點或0.31%，收38747.42點；那斯達克指數上漲151.02點或0.88%，收17343.55點；標普500指數上漲14.53點或0.27%，收5375.32點；費半指數上漲2.98點或0.06%，收5365.38點。
科技五大天王集體收紅，Meta上漲0.97%，蘋果狂飆7.26%，創下2022年以來的最佳單日表現，市值增約2150億美元，是今年以來市值首次逼近微軟，Alphabet上漲0.92%，微軟上漲1.12%，亞馬遜上漲0.091%。半導體股漲跌互見，輝達下跌0.71%，AMD下跌0.86%，美光上漲0.19%，博通上漲1.43%，高通下跌0.4%，應用材料上漲0.79%，德儀下跌0.091%。
台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌1.46%，日月光ADR下跌0.18%，聯電ADR下跌0.23%，中華電信ADR上漲0.38%。