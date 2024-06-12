Doncic全身傷被爆打止痛劑還要上！獨行俠力拚睽違13年的總冠軍

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Luka Doncic在西部季後賽首輪交手快艇時遭遇右膝扭傷，次輪第2戰遇到雷霆，他又出現左腳踝痠痛的情況，對戰灰狼隊，他也曾有背部和左膝不適的情況，Luka Doncic咬牙上場，誓言為獨行俠奪回睽違13年的總冠軍金盃，以及個人首枚冠軍戒指。
在獨行俠2011年奇蹟似地奪冠後，Luka Doncic就被認為是「德佬」Dirk Nowitzki的接班人，而這位「金童」，也的確擁有明星特質，Luka Doncic這次帶領球隊進入總冠軍賽，還有Kyrie Irving幫忙。
不過在總冠軍賽，Kyrie Irving似乎發揮不好，場均只能攻下14分，命中率只有35.1％，三分球8投0中，與他在季後賽22.8分、48.5％的表現差很大。
「我只是告訴我的兄弟，要為他打得更好，一起並肩作戰，為了實現奪冠目標，我們都必須繳出好表現，盡一切努力去贏球。」Kyrie Irving說。
對於自己傷勢以及表現，Luka Doncic說：「「我們的防守還不錯。我們只是無法真正得分。這是我們現在的主要問題。我認為我們正在獲得一些很棒的表現，就像我說的，我們有信心每個人都能投出我們球隊的準度，所以我們必須繼續相信這一點。」