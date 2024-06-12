美第一家庭首例！拜登兒子非法擁槍3罪名全有罪　恐衝擊老爸選情

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韓特於2018年10月在德拉瓦州一家槍店購買的一把左輪手槍。3項罪名分別是對持有聯邦政府銷售許可的槍械店員說謊、向聯邦機構提出槍枝申請時做不實陳述，以及2018年10月12日至23日的成癮期間或使用毒品期間持有非法取得的槍枝等。
3項重罪刑期合計最高可判25年監禁與75萬美元（約台幣2429萬元）罰鍰，但《美聯社》記者指出，韓特為初犯，刑期應不至於判至最高。
拜登隨後也回應此事，表示「正如同我上週所說，我會接受判決結果，若韓特考慮上訴，我也會繼續尊重司法程序。」拜登上週向美國廣播公司（ABC）表明，他不會特赦杭特。
韓特購槍不當陳述官司3日開庭，共進行7天審訊。被告團隊審視上週韓特染毒期間身旁女性出庭審訊過程，決定被告本人放棄答辯，避免韓特在庭上狀態再度衝擊拜登家族形象。前檢察官沙蘭德（Jeremy Saland）分析指出，若是韓特想要在庭上答辯就需要有充足有利的證據，但眼前有太多令人懷疑的資料及事物，這不僅讓大眾感到不安，也攸關他自己的說法與庭上行為。證據顯示對韓特十分不利，放棄答辯是聰明的做法。
雖然這3項罪行都發生在拜登成為總統之前，但韓特寫下美國史上首位現任總統兒女被判有罪的紀錄，也可能對正在尋求連任的拜登造成選情衝擊。且韓特麻煩不只這一樁，他在洛杉磯還有一起跟稅務有關的案件被起訴，預定9月開庭審理。
美國總統選舉選情聚焦皆非國政
美國總統大選即將在今年11月5日登場，不過至今選情焦點都聚焦在無關國政的川普（Donald Trump）支付豔星封口費案與第一公子非法購槍案。
川普先前被控偽造商業紀錄，透過律師支付成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費，要求她不要對外公開揭露與川普的性事，以利他競選2016年的美國總統。日前曼哈頓法院陪審團裁定，他涉犯的34項罪名「全數有罪」，但刑度尚未出爐。