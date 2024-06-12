焦糖找到新工作！將任北市黨部執行長　他酸：沒納入王浩宇我不服

王義川曝「手機監控人民」！徐巧芯踢爆：中華電信子公司嫌疑最大

▲王義川曝「手機監控人民」，立委徐巧芯踢爆資料來自民進黨這場黨政會議。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.12）
▲王義川曝「手機監控人民」，立委徐巧芯踢爆資料來自民進黨這場黨政會議。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.12）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出遭質疑民進黨監控人民、個資外洩疑慮。國民黨立委徐巧芯今（12）日踢爆王義川的資料來源恐來自於中華電信的子公司是方電訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請NCC、中華電信股份有限公司列席，並備質詢。

徐巧芯質詢時指出，北檢上週已他字案將王義川列為被告，王義川說他有資料，竟然有辦法透過資料分析各個場合，參與者的政黨傾向。徐巧芯說，爆料人指出，5月27日民進黨的黨政主管會議上，包括民進黨代理秘書長、2位秘書長、民進黨新媒體中心主任詹賀舜、王義川都出席，會議中拿出一份是方電訊的資料，與王義川說有資料不謀而合。

徐巧芯指出，媒體報導是方電訊董事長吳彥宏是總統賴清德的親信，資歷一直跟著新潮流的政治人物走，這家電信也是中華電信的子公司，機房落成時時任總統蔡英文還去剪綵。

徐巧芯詢問，中華電信是否不會販售資料給政黨，中華電信業務管理處副總經理林文智表示，是方電訊是子公司是獨立法人公司，沒有販售個資的問題，對相關人員資料的取得有一定的管理。徐巧芯問，伺服器的資料可以販售給政黨嗎？林文智表示，子公司人員也不應該取得這些資料。

徐巧芯指出，是方電訊從民國105、109年都有出售數據費用、數據分析、輿情監測給民進黨蔡英文政府，林文智答覆說，是方電訊跟中華電信有合作關係，IDC（網路資料中心）租賃的部分按照客戶的需求，可能是使用中華電信的IDC機房也可能是使用是方電訊的設施。

徐巧芯質疑中華電信講不清楚，中華電信的子公司為何會在選舉期間出售數據費用、數據分析、輿情監測給特定政黨，詢問中華電信有無要對是方電信作調查，有無撈個資的問題，提供給民進黨，林文智答覆說，是方電訊是中華電信的子公司，立委說的事項會回去了解。

▲立委徐巧芯質疑中華電信子公司是方電訊與民進黨關係密切。（圖／徐巧芯辦公室提供）
▲立委徐巧芯質疑中華電信子公司是方電訊與民進黨關係密切。（圖／徐巧芯辦公室提供）

王義川捲監控風波　林右昌力挺：政治攻防適可而止、不需妖魔化

中國快艇闖淡水河口！海巡署證實陸男「經歷特殊」：當過海軍少校

快訊／中國快艇登陸淡水成功！海巡署記者會公布改進措施

沈伯洋喊「監控第五縱隊」惹議！顧立雄：有搜集滲透情報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代