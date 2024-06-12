王義川曝「手機監控人民」！徐巧芯踢爆：中華電信子公司嫌疑最大

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徐巧芯質詢時指出，北檢上週已他字案將王義川列為被告，王義川說他有資料，竟然有辦法透過資料分析各個場合，參與者的政黨傾向。徐巧芯說，爆料人指出，5月27日民進黨的黨政主管會議上，包括民進黨代理秘書長、2位秘書長、民進黨新媒體中心主任詹賀舜、王義川都出席，會議中拿出一份是方電訊的資料，與王義川說有資料不謀而合。
徐巧芯指出，媒體報導是方電訊董事長吳彥宏是總統賴清德的親信，資歷一直跟著新潮流的政治人物走，這家電信也是中華電信的子公司，機房落成時時任總統蔡英文還去剪綵。
徐巧芯詢問，中華電信是否不會販售資料給政黨，中華電信業務管理處副總經理林文智表示，是方電訊是子公司是獨立法人公司，沒有販售個資的問題，對相關人員資料的取得有一定的管理。徐巧芯問，伺服器的資料可以販售給政黨嗎？林文智表示，子公司人員也不應該取得這些資料。
徐巧芯指出，是方電訊從民國105、109年都有出售數據費用、數據分析、輿情監測給民進黨蔡英文政府，林文智答覆說，是方電訊跟中華電信有合作關係，IDC（網路資料中心）租賃的部分按照客戶的需求，可能是使用中華電信的IDC機房也可能是使用是方電訊的設施。
徐巧芯質疑中華電信講不清楚，中華電信的子公司為何會在選舉期間出售數據費用、數據分析、輿情監測給特定政黨，詢問中華電信有無要對是方電信作調查，有無撈個資的問題，提供給民進黨，林文智答覆說，是方電訊是中華電信的子公司，立委說的事項會回去了解。